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تبادل رسائل فني

خبر : لطيفة وإليسا تتبادلان الرسائل عبر ألبوميهما الجديدين

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
لطيفة وإليسا تتبادلان الرسائل عبر ألبوميهما الجديدين



وكالات /سما/

الفنانة إليسا أطلقت ألبومها الجديد الذي طال انتظار الجمهور له، فاتحة إياه برائعة «لعبة الأيام» التي تحمل في طياتها رسالة إنسانية عميقة تتعرض لقسوة الحياة وتحدياتها. الكليب الذي صاحب الأغنية جسّد هذه الرسالة بصرياً بطريقة قوية وملهمة.

من جانبها، الفنانة لطيفة تواصل مسيرتها الفنية بنشاط ملحوظ، حيث تقدم أغنيات متتالية من ألبومها الأخير «شبهي بالمللي»، مستمرة في التفاعل مع جمهورها من خلال إصداراتها الموسيقية. تزامن ذلك مع حدث فني مهم، حيث انضمت لطيفة رسمياً إلى عضوية الأكاديمية المنظمة لجوائز Grammy، في اعتراف عالمي بجودة إنتاجها الموسيقي وإسهامها في المشهد الفني الخليجي والعربي.

تبدو الحركة الفنية في المنطقة العربية نشطة جداً هذه الفترة، مع تركيز من الفنانات البارزات على إطلاق محتوى موسيقي ذي مضمون عميق وكليبات جودة عالية. إليسا من خلال «لعبة الأيام» ولطيفة من خلال ألبومها الجديد، يسعيان معاً لتقديم تجارب فنية تلامس الحس الإنساني للمستمع، في تنافس إيجابي يثري الساحة الموسيقية العربية.

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