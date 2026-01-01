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جنرال إسرائيلي مقرب من نتنياهو : إسرائيل تستعد لاحتمال توجيه ضربة استباقية إلى إيران

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي مقرب من نتنياهو : إسرائيل تستعد لاحتمال توجيه ضربة استباقية إلى إيران



القدس المحتلة/سما/

قال اللواء في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي عوزي ديان والمقرب من نتنياهو  إن إسرائيل تخوض، بحسب تقديره، «حربًا من أجل وجودها»، محذرًا من أن بلاده لا تستطيع الاعتماد بصورة كاملة على الولايات المتحدة في التعامل مع الملف الإيراني.

وأضاف ديان، خلال مقابلة تلفزيونية، أن إسرائيل تستعد لاحتمال تنفيذ ضربة استباقية ضد إيران، مشددًا على ضرورة أن تحتفظ إسرائيل بحرية التصرف في مواجهة ما تعتبره تهديدًا إيرانيًا.

وتأتي تصريحات ديان في ظل استمرار التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني والقدرات العسكرية الإيرانية، وسط نقاش داخل إسرائيل حول مدى إمكانية التحرك عسكريًا بشكل مستقل، في حال لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات تراها تل أبيب كافية.

وتحمل تصريحات ديان أهمية سياسية وعسكرية، خصوصًا أنه شغل سابقًا مناصب أمنية وعسكرية رفيعة.

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