محلل تحكيمي ينتقد إقرار هدف القادسية الأول بسبب خطأ في التنفيذ

وكالات /سما/

حائل/سما- انتقد محمد كمال ريشة، محلل قناة الرياضية التحكيمي والحكم الدولي المعتزل، احتساب الهدف الأول لفريق القادسية في مواجهته مع الطائي الاثنين في حائل بدور الـ 32 من كأس خادم المسجد الأقصى المباركين الشريفين، معتبرًا أن الحكم الإسباني خوسيه مونويرا ارتكب خطأ تحكيميًا في إقراره.

أشار ريشة إلى أن الإيطالي ماتيو ريتيجي، مهاجم القادسية، افتتح أهداف المباراة التي انتهت برباعية نظيفة لصالح الضيوف، لكن الطريقة التي تم بها التسجيل تضمنت خللًا إجرائيًا جسيمًا.

قال ريشة: "هذا الهدف غير صحيح، لأن أوتافيو استأنف اللعب من مكانٍ غير الذي وقعت فيه المخالفة". وأوضح أن الخطأ، الناتج عن عرقلة خارج منطقة الجزاء، كان يجب تنفيذه من الموقع ذاته الذي حدثت فيه المخالفة، وليس من موقع آخر كما جرى.

وصف ريشة سيناريو التسجيل بأنه جاء بعد تنفيذ سريع للخطأ من جانب البرتغالي أوتافيو مونتيرو، حارس الطائي عمار العمار، الذي انشغل بشرب الماء تاركًا شباكه خالية، بينما كان لاعبو فريقه يعترضون على احتساب الحكم للخطأ.

وأكد المحلل التحكيمي أن اللائحات تسمح للفريق بتنفيذ الخطأ بسرعة، لكن بشروط محددة تتعلق بالموقع: "يحقّ لهم التسريع، لكن من مكان وقوع المخالفة، هناك شروط يجب توفّرها، وهنا التنفيذ كان خاطئًا، وكان يجب على الحكم إلغاء الهدف وإعادة الكرة إلى مكانها".

ألقى ريشة المسؤولية كاملة على حكم الساحة، معللًا ذلك بأن "بروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد VAR لم يتطرق إلى حالات استئناف اللعب"، مما ترك القرار النهائي بيد الحكم الميداني وحده.