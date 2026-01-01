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غارات إسرائيلية تستهدف مطار أبو الظهور العسكري للمرة الثانية في إدلب

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
غارات إسرائيلية تستهدف مطار أبو الظهور العسكري للمرة الثانية في إدلب



وكالات /سما/

تجددت الغارات الجوية الاسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال غربي سوريا، ظهر اليوم الثلاثاء، بعد أن كان المطار قد تعرض فجر اليوم الثلاثاء لسلسلة غارات جوية نسبت إلى سلاح الجو الإسرائيلي.

وبحسب المعلومات التي يتم تداولها في مصادر عبرية وسورية، نفذت طائرات حربية إسرائيلية غارة جوية إضافية على المطار للمرة الثانية خلال اليوم، فيما تحدثت تقارير عن استهداف وتدمير معدات عسكرية تركية كانت موجودة في الموقع. 

وكان مطار أبو الظهور قد تعرض فجر اليوم لسلسلة غارات عنيفة. وأفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بأن 8 غارات استهدفت مدرج المطار ومنشآت التخزين، بينما تحدثت مصادر محلية وإعلامية أخرى عن 4 غارات. وأسفرت الضربات عن أضرار مادية في البنية التحتية للمطار، من دون تسجيل إصابات بشرية، وفق المصادر السورية.

ويأتي تجدد القصف بعد ساعات فقط من الهجوم الأول، في وقت يكتسب فيه المطار أهمية خاصة بسبب النشاط التركي داخله. فقد أفادت تقارير بأن وفدًا عسكريًا تركيًا زار الموقع قبل الضربة الأولى، في إطار التحضيرات لإعادة تأهيل مدرجاته، وسط حديث عن مشاركة تركية في إعادة بناء القدرات العسكرية السورية.

ويقع مطار أبو الظهور على بعد نحو 70 كيلومترًا من الحدود التركية، وكان خارج الخدمة منذ سنوات نتيجة الأضرار التي لحقت به خلال الحرب السورية. وتوجد في الموقع قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية، فيما بدأت تركيا، وفق التقارير، بالمساعدة في أعمال إعادة تأهيل المنشأة.

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