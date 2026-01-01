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غزة تنزف مجدداً.. شهداء ومصابون في قصف استهدف مقهى بميناء الصيادين

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تنزف مجدداً.. شهداء ومصابون في قصف استهدف مقهى بميناء الصيادين



غزة /سما/

 استشهد ستة فلسطينيين، بينهم طفل، وأُصيب 14 آخرون مساء الثلاثاء إثر استهداف مقهى في ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، بحسب مصادر محلية. وأشارت المصادر إلى نقل عدد من المصابين، بعضهم في حالة حرجة، إلى مجمع الشفاء الطبي، فيما تم انتشال ضحايا آخرين من حوض الميناء.

وأفادت المصادر بأن الشهداء هم: عز الدين سالم ديب، وجهاد محمد حمدي المصري، ومحمد حمدي أحمد المصري، وعصام محمد موسى مرتجى، ومحمد فتحي حسين ناصر، وصامد سمير حرب أبو حبل.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية استهدفت مجموعة من قادة الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة مخيم الشاطئ شمال قطاع غزة. وقال، في بيان، إن المستهدفين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية المنتشرة داخل القطاع، مشيرًا إلى أن العملية جاءت بهدف إزالة ما وصفه بـ"التهديد المباشر".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قوات القيادة الجنوبية لا تزال منتشرة في مناطق داخل قطاع غزة وفقًا للاتفاق المعمول به، وأنها ستواصل التعامل مع أي تهديدات مباشرة لقواتها، بحسب البيان.

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