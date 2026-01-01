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خبر : كريم عبد العزيز.. من البدايات المتواضعة إلى نجومية الشاشة

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
كريم عبد العزيز.. من البدايات المتواضعة إلى نجومية الشاشة



وكالات /سما/

القاهرة/سما- الممثل المصري كريم عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاده في 17 من أغسطس/آب، بعد مسيرة فنية امتدت سنوات جعلته من أبرز الوجوه بين الممثلين الشباب في الساحة الفنية المصرية.

بدأت رحلة عبد العزيز المهنية من خلال أدوار صغيرة وحضور درامي في أعمال تلفزيونية وسينمائية عديدة، حيث احتاج إلى سنوات من العمل المتراكم ليصل إلى مرحلة النجومية الحقيقية التي بدأت تلوح في الأفق.

استطاع عبد العزيز أن ينتقل من الأدوار الثانوية إلى البطولات المشهورة، ما جعله يتصدر قوائم أفلام مصرية عديدة حققت حضورًا لافتًا على شباك التذاكر السينمائي. شارك في أفلام متنوعة أثبتت قدرته على التنقل بين أنواع درامية مختلفة.

يُعتبر مسار عبد العزيز نموذجًا للممثلين المصريين الذين اعتمدوا على الصبر والتطور المهني المستمر، حيث انتقل من التلميذية مع النجوم الكبار إلى بناء مسيرة خاصة به ترتكز على الاختيارات الدرامية الجيدة.

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