أنس بوخش: الحكم على ليلى وهشام من مقاطع قصيرة غير عادل

وكالات /سما/

القاهرة/سما- أشار الإعلامي أنس بوخش إلى عدم منطقية تقييم الضيوف بناءً على لقطات مقتطعة من برنامجه "ABtalks"، مؤكدًا أن الجدل الذي أثاره ظهور الفنانة ليلى زاهر وزوجها هشام جمال مؤخرًا يعكس آراءً مبنية على مشاهدة ناقصة للحلقة.

وانتقد بوخش في تعليقاته تعامل البعض بتعالٍ مع علاقة الثنائي، قائلًا إن كثيرين ينطقون وكأنهم خبراء في العلاقات أو مختصون نفسيون رغم عدم معرفتهم بتفاصيل حياتهما الخاصة.

وشدد الإعلامي على ضرورة احترام خصوصية الفنانين، معتبرًا أن متابعيهما ليسوا أهلهما، وقال: "إحنا مش أهلهم، الناس دي عندهم أهل وعندهم ناس يراعوهم ومهتمين فيهم".

أشار بوخش إلى أن والد ليلى زاهر، الفنان أحمد زاهر، حريص على ابنته ولن يتسامح مع أي علاقة غير صحية، مؤكدًا أن أسرتها تتابع العلاقة عن قرب.

وكشف بوخش أن الفنانة كانت حاملًا وقت التسجيل وتشعر بالتعب، وهو ما دفع فريق البرنامج لمراعاة حالتها الصحية وإعطاؤها مساحة أكبر للراحة.

وردت ليلى زاهر على الجدل بنفسها عبر وسائل التواصل، موضحة أن أجزاءً من الحوار تم اقتطاعها من سياقها، وأن بعض تصريحاتها فُسرت بصورة مغايرة للمقصود منها.

وأكدت الفنانة أن علاقتها بهشام جمال قائمة على الحب والتفاهم، مشيرة إلى أن زوجها قبل خطأه وعمل على تغيير سلوكه، وأنها تنظر لحياتهما من واقع ما تعيشه حاليًا.

وأعربت ليلى عن أملها في استمرار حياتهما بعيدًا عن التوقعات السلبية، مؤكدة أن والدتها وجديتها وشقيقاتها يتابعن العلاقة عن قرب ويقدرون هشام جمال.

اقرأ أيضًا: