الإكسوسومات في التجميل.. بين الوعود العلمية والفعالية الحقيقية

وكالات /سما/

انتقلت تقنية الإكسوسومات من المختبرات الطبية إلى أرفف مستحضرات العناية بالبشرة، لتصبح واحدة من أكثر المكونات المثيرة للاهتمام في صناعة التجميل الحديثة. هذه الحويصلات الميكروسكوبية التي تفرزها الخلايا بشكل طبيعي ظهرت في السيرومات والكريمات والبروتوكولات العلاجية، محمولة على موجة من الوعود بإعادة تعريف العناية بالبشرة.

تعمل الإكسوسومات كرسائل دقيقة بين الخلايا، تحمل البروتينات والدهون وعوامل النمو، مما قد يدعم تجدد البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين. يركز اهتمام الصناعة على دورها المحتمل في تهدئة الالتهابات، تحسين المرونة، وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والندبات. دخلت هذه التقنية أيضاً عالم العناية بالشعر، حيث تُدرس قدرتها على دعم نمو البصيلات وتقليل التساقط.

بدأت رحلة اكتشاف الإكسوسومات عام 1983 حين لاحظ العلماء هذه الحويصلات الصغيرة، ثم أُطلق عليها اسمها عام 1987. اعتقد الباحثون في البداية أنها آلية للتخلص من النفايات الخلوية، لكن الدراسات لاحقاً كشفت دورها الحقيقي في التواصل بين الخلايا. نقطة التحول جاءت عام 2007 عندما أثبت الباحثون قدرتها على نقل الحمض النووي الريبوسومي بين الخلايا، ما فتح الأبواب أمام تطبيقات طبية وتجميلية متعددة.

يتطلب تحويل الإكسوسومات إلى مكون تجميلي عمليات معقدة، تبدأ بزراعة الخلايا أو الأنسجة النباتية في ظروف معقمة، ثم استخلاص الحويصلات وتنقيتها وتثبيتها للحفاظ على استقرارها. تضاف هذه المكونات إلى السيرومات والكريمات بهدف الاستفادة من الإشارات الحيوية التي تحملها، خصوصاً في التركيبات الموجهة لمكافحة علامات التقدم في السن.

غير أن الأدلة العلمية على فعالية منتجات الإكسوسومات الموجهة للاستخدام المنزلي تبقى محدودة. تظهر نتائج أكثر وعداً عند استخدامها احترافياً، خاصة عند تطبيقها بعد إجراءات الميكرونيدلينج والليزر. لكن معظم منتجات السيرومات المتاحة للعامة لم تخضع لاختبارات سريرية شاملة، كما تختلف هذه المنتجات في مصدر المكون وطريقة استخلاصه وتركيزه واستقراره داخل التركيبة.

برزت في السوق فكرة «نقص الإكسوسومات» كمشكلة يمكن معالجتها بمستحضرات تجميلية، لكن هذا المفهوم لا يستند إلى تشخيص طبي معروف. لا توجد أعراض محددة ولا فحوصات روتينية تكشف عن انخفاض هذه الحويصلات في الجسم. تفرز الخلايا الإكسوسومات بشكل طبيعي، وقد تتغير كميتها ومحتوياتها مع التقدم في العمر والإجهاد والالتهابات، لكن هذا لا يعني وجود «نقص» يتطلب تعويضاً من خلال المستحضرات.

يحتاج المستهلك الذي يبحث عن منتجات تحتوي على الإكسوسومات إلى التمييز الدقيق بين ما تدعمه الدراسات العلمية الحقيقية وما تروج له الحملات التسويقية. وجود كلمة الإكسوسومات على العبوة لا يضمن أن المنتج يقدم الفعالية نفسها التي أثبتتها الأبحاث. عند تقييم هذه المستحضرات، يصبح ضرورياً البحث عن مصدر المكون وطريقة تحضيره والأدلة السريرية التي تدعم الادعاءات المحددة للمنتج النهائي.