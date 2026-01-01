مصطفى كامل ينتقد محمد رمضان.. ويهدد بإجراءات قانونية

وكالات /سما/

وجه الممثل المصري مصطفى كامل انتقادات حادة وقوية للفنان محمد رمضان على خلفية حادثة حدثت خلال حفل نظمه في الساحل الشمالي.

وأعرب كامل عن استعداده لاتخاذ خطوات قانونية ضد رمضان في حالة تكرار السلوك ذاته، مشيراً إلى عدم تقبله لمثل هذه التصرفات.

من جانبه، لم يرد محمد رمضان بشكل مباشر على الانتقادات، حيث يواصل مشاركته الفنية بمختلف أعماله الجارية.

يذكر أن محمد رمضان يستعد لدراما رمضان 2027 بمسلسل "عشماوي"، كما أطلق مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "حبيبي أنا من غيرك" مستوحاة من الفنان الراحل عبده موتة.