أكثر من 300 عمل فني يستعيد صورة المرأة عبر التاريخ الروسي

وكالات /سما/

سانت بطرسبورغ/سما- افتتح المتحف الروسي الحكومي معرضًا بعنوان "العظيمة: صورة المرأة في الفن الروسي" في قصر ميخائيلوفسكي بسانت بطرسبورغ، يضم أكثر من 300 عمل فني يتتبع صور النساء البارزات عبر العصور المختلفة. ويقدم المعرض رؤية شاملة لا تقتصر على النساء كموضوع فني فحسب، بل تركز على دورهن الفاعل في الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية الروسية.

أوضح غريغوري غولدوفسكي، نائب المدير العام للبحوث في المتحف، أن المعرض يستهل بلوحة إيفان كرامسكوي الشهيرة "امرأة مجهولة" التي تحدد الطابع العام للمعرض. وتتنوع الأعمال المعروضة بين لوحات زيتية ومنحوتات وأعمال غرافيكية موزعة على 11 قاعة في الطابق الأول من القصر، عاكسة تطور تصوير المرأة في الفن الروسي عبر الأزمان.

تجمع المعروضات نماذج من شخصيات نسائية تركن بصمتها على الحياة الروسية، منهن الإمبراطورات كاترين الثانية وماريا ألكسندروفنا وماريا فيودوروفنا، والأميرة زينيدا يوسوبوفا، والراقصتان آنا بافلوفا وتامارا كارسافينا، والممثلة ماريا يرموّلوفا، والشاعرة آنا أخماتوفا. وأشار غولدوفسكي إلى أن هذه الشخصيات استطعن بفضل مكانتهن الاجتماعية أو ثروتهن أو نشاطهن الشخصي التعبير بوضوح عن ما اعتبره جوهر الأنوثة، بما في ذلك الإنسانية والأمومة والرحمة.

يتجاوز المعرض الأعمال الفنية التقليدية ليشمل نماذج من الأزياء التاريخية وأغراض الفنون الزخرفية والتطبيقية، بما فيها فساتين وإكسسوارات وأدوات تعكس جوانب من الحياة اليومية والذوق النسائي في العصور المختلفة. وبذلك يقدم صورة متعددة الأوجه للمرأة الروسية لا تقتصر على صورتها الفنية بل تشمل تفاصيل حياتها الثقافية والاجتماعية.

يستمر المعرض حتى 11 يناير 2027، حاملًا رؤية شاملة عن دور المرأة في تشكيل الحياة الثقافية والاجتماعية والتاريخية في روسيا، ويؤكد على أهميتها كفاعل في التاريخ لا مجرد موضوع للفن.