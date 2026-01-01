مسار بيولوجي جديد ينفتح على علاجات متقدمة لضغط الدم المرتفع

وكالات /سما/

أسفرت دراسة حديثة نشرتها مجلة Communications Biology عن اكتشاف جديد قد يغير مسار علاج ارتفاع ضغط الدم، حيث حدد الفريق البحثي آلية بيولوجية لم تحظَ باهتمام كافٍ من قبل في فهم هذا المرض الشائع والخطير.

كان الفهم السابق لآليات ارتفاع ضغط الدم يركز على نشاط الجهاز العصبي الودي ونظام "رينين-أنجيوتنسين-ألدوستيرون" المسؤول عن تنظيم ضغط الدم وحجم السوائل في الجسم. غير أن البحث الجديد يشير إلى أن "مسارات انحسار الالتهاب" تؤدي دورًا جوهريًا أيضًا، حيث تعمل هذه المسارات على إنهاء الاستجابة الالتهابية عندما لا يعود الجسم بحاجة إليها، مما يسمح لجهاز المناعة بالعودة إلى حالته الطبيعية بدلاً من استمرار الالتهاب الذي قد يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء.

أجرى الباحثون من مؤسسات في أستراليا وسنغافورة سلسلة من التجارب على الفئران لاختبار هذه الفرضية. ركزت التجارب على مركب تجريبي يعرف باسم "B17"، وهو يعمل على تنشيط مستقبلات "فورميل ببتيد" (FPRs) التي تشارك في تنظيم استجابة الخلايا المناعية للالتهاب.

أظهرت نتائج التجارب أن المركب ساهم في خفض ضغط الدم لدى الفئران المصابة بارتفاع ضغط الدم، وقلل من تصلب الشريان الأورطي، وخفف من تراكم النسيج الندبي في القلب والكليتين. ما يثير الاهتمام أن هذه الفوائد ظهرت رغم أن الانخفاض في ضغط الدم كان محدودًا نسبيًا، مما دفع الباحثين إلى الاعتقاد بأن المركب قد يوفر فوائد تتجاوز مجرد خفض الأرقام، من خلال الحد من الالتهاب المزمن والمساعدة على إصلاح الأنسجة المتضررة.

يختلف هذا النهج عن بعض الأدوية المضادة للالتهاب التقليدية التي تعمل على تثبيط الاستجابة المناعية بشكل عام. المركب "B17" بدلاً من ذلك ينشط الآليات الطبيعية التي يملكها الجسم بالفعل لإنهاء الالتهاب بعد الحاجة إليه، وهو ما يمثل نهجًا أكثر توافقًا مع العمليات الحيوية الطبيعية.

ذكر الباحثون أن نتائجهم قد تساهم في تعميق فهم التفاعل بين الجهاز العصبي والجهاز المناعي في سياق ارتفاع ضغط الدم، كما قد تمهد السبيل نحو علاجات تستهدف المسارات الالتهابية والعصبية في آن واحد. وأضافوا أن تنشيط مستقبلات "فورميل ببتيد" قد يمثل استراتيجية واعدة للحد من ارتفاع ضغط الدم والتليف الذي يصيب الأوعية الدموية والكليتين.

لكن الباحثون أشاروا إلى أن البحث لا يزال في مرحلة مبكرة جدًا. اقتصرت التجارب حتى الآن على نماذج حيوانية فقط، ولا يزال ضروريًا إجراء دراسات سريرية على البشر للتأكد من فعالية المركب وسلامته على الصعيد الإكلينيكي. لا يعني هذا أن المركب "B17" سيحل محل أدوية ضغط الدم المستخدمة حاليًا، لكنه قد يصبح في المستقبل علاجًا مكملاً أو خيارًا بديلاً لبعض المرضى إذا أثبتت الدراسات اللاحقة فعاليته وأمانه.

يشير الدرس الأوسع من هذه الدراسة إلى أن معالجة ارتفاع ضغط الدم في المستقبل قد لا تقتصر على خفض القراءات الرقمية وحسب، بل قد تتسع لتشمل استهداف الالتهاب المزمن والأضرار الناجمة عنه في القلب والكليتين والأوعية الدموية. هذا المنظور الأشمل قد يقود إلى نتائج صحية أفضل للمرضى على المدى الطويل.

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