موسكو تحضّر خط بولشايا كولتسيفايا للتشغيل الكامل بدون سائقين بحلول 2030

وكالات /سما/

موسكو/سما- تجري روسيا استعدادات واسعة لتحويل خط بولشايا كولتسيفايا بمترو موسكو إلى أول خط نقل بالكامل دون تدخل سائقين في البلاد، في خطوة تعكس التحول نحو أتمتة البنية التحتية للنقل الحضري.

يشكّل تركيب وبرمجة علامات تعريف إلكترونية بتقنية RFID في 29 محطة على الخط أحد أركان البنية التحتية الضرورية لتحقيق هذا الهدف. وتقوم هذه العلامات بدور أساسي في منظومة التشغيل الآلي، حيث تسجل معلومات محددة عن نقاط التوقف الدقيقة للقطارات.

ووفقاً لتصريحات نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة مكسيم ليكسوتوف، يعتمد النظام على هوائي مثبت بالعربة الأمامية يقرأ بيانات العلامات حين اقتراب القطار من المحطة. تُستخدم هذه المعلومات بعد ذلك من قِبل نظام القيادة الآلية لتحديد الموقع بدقة وتعديل مسار القطار وفق البرنامج المحدّد مسبقاً.

تتحقق آلية التوقف من خلال عملية تدريجية حيث يقوم القطار بالكبح تدريجياً للوصول إلى موقف دقيق لا يتجاوز انحراف بـ 30 سنتيمتراً عن الرصيف، وبعدها يتعامل النظام تلقائياً مع فتح الأبواب وإغلاقها دون تدخل بشري.

أكّد ليكسوتوف أن "علامات RFID تشكل جزءاً أساسياً من منظومة الحركة الآمنة دون سائق، إذ تضمن التوقف الدقيق والتحكم الآلي في موقع القطار، بما يوفر مزيداً من الراحة للركاب"، مشيراً إلى أن الجمع بين هذه التقنية وغيرها سيمكّن تشغيل الخط بالكامل وفق جدول زمني محدّد.

يسير العمل الحالي بخطى متسارعة حيث يقوم المتخصصون باختبار المعدات وضبطها لضمان جاهزية منظومة القيادة الآلية. ومن المخطط أن يظهر أول قطار يعمل بشكل دائم دون ركاب على الخط بحلول نهاية عام 2026، تليه الرحلات التجريبية مع الركاب ابتداءً من عام 2027.

يشمل المشروع تحويل إجمالي 94 قطاراً على الخط إلى نظام التشغيل الآلي بحلول عام 2030، وفقاً لتوجيهات عمدة موسكو سيرغي سوبيانين وضمن استراتيجية أوسع لتطوير النقل في العاصمة الروسية.