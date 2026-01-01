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خبر : العيسوية وهلال القدس يتصدران مجموعتيهما في البطولة التنشيطية

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
العيسوية وهلال القدس يتصدران مجموعتيهما في البطولة التنشيطية



وكالات /سما/

بيت لحم/سما- استمرت منافسات بطولة القدس التنشيطية لأندية الضفة الغربية في استاد الخضر الدولي ببيت لحم وسط أجواء رياضية مشجعة وحضور جماهيري لافت.

وفي المجموعة الأولى، كسب نادي العيسوية 5 أهداف مقابل هدفين على حساب نادي الخضر، في لقاء امتاز بإثارة هجومية وتبادل سريع للأهداف. يحافظ الفريق بهذا الفوز على مساره الناجح في البطولة.

ستشهد مساء الثلاثاء القادم مواجهة حاسمة بين نادي العاصمة والعيسوية، تقررها مصائر صدارة المجموعة والمركز الثاني فيها، وذلك بعد أن ضمن الفريقان مقعديهما في الدور الثاني.

أما في المجموعة الثانية، فقد أحرز هلال القدس تأهله الرسمي إلى الدور التالي بالانتصار الأعلى في الترتيب، بعدما تفوق على فريق الموظفين بهدف نظيف. جاء هذا الفوز الثالث على التوالي للفريق في البطولة.

تنتظر المجموعة الثانية موجهة حاسمة أخرى بين فريقي الموظفين وجبل الزيتون، ستحدد أحقية أحدهما بالمركز الثاني والتأهل إلى الدور الثاني.

حضر مباريات البطولة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فراس أبو ميالة، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية منهم خالد الصياد وحسام أبو اسنينة ولؤي بكيرات، بما أسهم في إضفاء أجواء احتفائية على المنافسات.

ستستمر البطولة خلال الأيام المقبلة، مع ترقب لاستكمال تحديد متصدري المجموعتين وإتمام قائمة الفرق المتأهلة إلى مراحل لاحقة من المسابقة.

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