الزلفي يطمح للصعود لدوري روشن.. بن رمضان: عانينا من غيابات أساسية

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلن مدرب فريق الزلفي التونسي الحبيب بن رمضان أن طموح الفريق يتركز على المنافسة على إحدى بطاقات الصعود إلى دوري روشن السعودي في الموسم الجاري.

جاء ذلك عقب خسارة الفريق أمام نادي الرياض برسالة نظيفة (2-0) في مباراة دور الـ 32 من بطولة كأس خادم المسجد الأقصى المباركين الشريفين يوم الإثنين، التي شكلت البداية الرسمية للزلفي في منافسات الموسم الجديد.

قال بن رمضان في تعليقه على الخسارة: «مباراتنا اليوم كانت انطلاقتنا الأولى بعد فترة تحضيرية جيدة. غيّرنا الفريق بنسبة 70% عما كان عليه الموسم الماضي، وكنا نسعى للتأهل لكننا واجهنا نقصًا في الخطوط الأمامية بسبب غياب لاعبين أساسيين».

وتابع المدرب: «رغم ذلك، قدَّمنا أداءً مقبولًا من الناحية الفنية. والرياض كان الأفضل في الملعب وحققوا انتصارهم بجدارة. هذه طبيعة كرة القدم».

أشار بن رمضان إلى أن الحالة البدنية للاعبين أثرت على مستواهم، موضحًا أنه «مع مرور الوقت وتعاضد الفريق، سيظهر الزلفي بمستوى أفضل. الحالة البدنية كان لها تأثير سلبي علينا لم نتمكن معها من إظهار كل إمكانياتنا».

وفيما يتعلق بأهداف الفريق خلال الموسم الحالي، قال المدرب: «جماهير الزلفي لها مكانة كبيرة عندنا، ونتعهدهم بموسم مثمر نحقق فيه أهدافنا، وأبرزها الصعود إلى دوري روشن. نريد إسعاد الجماهير والشركة التي استحوذت على النادي».

اقرأ أيضًا: