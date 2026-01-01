مركز الزيتونة يصدر تقريره الشهري عن أحداث القضية الفلسطينية

وكالات /سما/

بيروت/سما- أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تقريره الشهري "اليوميات الفلسطينية" لشهر يوليو 2026، وهو ملف توثيقي منتظم يرصد الأحداث والقرارات والمواقف البارزة على الساحة الفلسطينية والإسرائيلية والعربية والإسلامية والدولية.

يغطي التقرير جوانب متعددة من القضية الفلسطينية، بما فيها المسار السياسي والأداء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي، إلى جانب الوضع في القدس وأنشطة المقاومة والتطورات الداخلية. كما يتابع التقرير الشأن الإسرائيلي من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى مسائل الاستيطان وبرامج التهويد والاعتداءات على المقدسات والمسار السياسي.

ويتميز التقرير بانتقائه للأحداث ذات الدلالة التي تعكس طبيعة المرحلة والتحولات في المسارات السياسية، حيث يقوم فريق التحرير بالاطلاع على عشرات المصادر الإعلامية اليومية والدورية قبل اختيار الأحداث والمعلومات ذات الصلة.

وأشار المركز إلى أن التقرير يعتمد آلية دقيقة في انتقاء الأخبار وفقًا لأهميتها ودورها في تشكيل خريطة الأحداث والتطورات المتصلة بالقضية الفلسطينية، مما يجعله مرجعًا مهمًا للباحثين والمهتمين بالدراسات الفلسطينية والجامعات ومراكز الأبحاث.

يشرف على إعداد وتحرير التقرير الدكتور محسن محمد صالح مدير عام المركز إلى جانب ربيع الدنان ووائل وهبة. ويُنشر التقرير بصيغة إلكترونية شهريًا على موقع المركز، كما سيصدر ككتاب مطبوع بشكل سنوي، مع توفره للتحميل المجاني عبر الموقع الإلكتروني.