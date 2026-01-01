رقيب تركي يفقد حياته في حادث مأساوي.. سيارة إطفاء تنزلق فتحاصره بين المركبة والجدار

وكالات /سما/

ديريجيك/سما- لقي عسكري تركي حتفه مساء يوم الأحد في حادثة مأساوية بمنطقة ديريجيك بولاية هاكاري التركية. الرقيب قاسم يورت، البالغ من العمر 36 سنة، توفي متأثراً بإصابات بالغة لحقت به إثر انزلاق مفاجئ لسيارة إطفاء كانت تحاول مساعدته.

بدأت الأحداث المأساوية عندما نسي يورت مفتاح شقته في الطابق الخامس من العمارة التي يسكنها. اتصل الرقيب بمركز الطوارئ رقم 112 لطلب الإغاثة، حيث توجه فريق الإطفاء إلى المكان. جاهزت سيارة الإطفاء سلمها المتحرك موجهة إياه نحو شرفة الشقة، لكن السلة لم تصل إلى الشرفة بالكامل، مما دفع يورت إلى محاولة النزول بنفسه معتمداً على ذراع السلم المتحرك.

في تلك اللحظة الحرجة، انزلقت سيارة الإطفاء فجأة دون سبب واضح حتى اللحظة. أسفر الانزلاق عن احتجاز الرقيب بين جسم المركبة والجدار بقوة، مما أحدث إصابات بليغة به. هرعت فرق الإسعاف والطوارئ إلى المكان لتقديم الرعاية الفورية، وقدمت له الإسعافات الأولية على الفور.

نُقل يورت بسرعة إلى مستشفى ديريجيك الحكومي القريبة من مكان الحادث، غير أن الإصابات البالغة أثبتت أنها قاتلة. توفي الرقيب متأثراً بجراحه في المستشفى دون تمكنه من تجاوز محنته.

فتحت السلطات المختصة في الولاية تحقيقاً رسمياً للتحقق من ملابسات الحادث وتحديد أسباب انزلاق سيارة الإطفاء، وتهدف التحقيقات إلى كشف العوامل التي أدت إلى هذه المأساة وتحديد المسؤولية فيها.