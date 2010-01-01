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تراجع معدلات الإنجاب

خبر : ماليزيا.. انخفاض معدل الخصوبة إلى 1.6 طفل بسبب تأخر الزواج

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماليزيا.. انخفاض معدل الخصوبة إلى 1.6 طفل بسبب تأخر الزواج



وكالات /سما/

تواجه ماليزيا انخفاضًا حادًا في معدلات الخصوبة، حيث انخفض معدل الخصوبة الكلي في البلاد من 2.1 طفل عام 2010 إلى 1.6 طفل عام 2022، بحسب ما أفاد المدير العام للمجلس الوطني للسكان وتنمية الأسرة عبد الشكور عبد الله.

يُعزى هذا الانخفاض إلى عوامل متعددة على رأسها تأخر سن الزواج، حيث ارتفع متوسط سن الزواج للنساء إلى حوالي 27 عامًا مقارنة مع 24 عامًا قبل عقدين، بينما بلغ متوسط سن الزواج للرجال نحو 30 عامًا. وتسهم هذه الفجوة الزمنية في تقليص فترة الإنجاب المتاحة للأزواج بشكل كبير.

وأضاف عبد الله، الذي أفصح عن هذه البيانات خلال افتتاحه احتفال ولاية كيلانتان باليوم العالمي للسكان لعام 2026 في معهد بانجي لإدارة المزارعين يوم الاثنين الموافق 17 آب/أغسطس: "كما يميل الأزواج إلى تأجيل الحمل، في حين أن سن الخصوبة لدى المرأة يستمر من 15 إلى 49 عامًا، ويبدأ في التراجع بعد سن 35 عامًا".

وتشير البيانات إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة يلعب دورًا مهمًا آخر في هذا الانخفاض، حيث يؤثر على قدرة الشباب على الزواج والإنجاب. وتعكس هذه الاتجاهات الديموغرافية تحديات اقتصادية واجتماعية تواجهها المجتمعات الآسيوية المعاصرة، والتي تؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو السكاني والاستقرار الاقتصادي للدول.

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