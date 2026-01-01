غسالة الملابس بالحمام.. حلول ديكورية تجمع بين العملية والجماليات

وكالات /سما/

يواجه سكان الشقق الصغيرة والمنازل ذات المساحات المحدودة تحديًا حقيقيًا في إيجاد مكان مناسب لغسالة الملابس، خاصة عندما تكون غرفة الغسيل غير متاحة والمطبخ ضيقًا. في هذه الحالات، يصبح وضع الغسالة بالحمام حلًا واقعيًا رغم التحفظات حول الرطوبة وتأثيرها على الجهاز.

يعترف المصممون المعاصرون بهذا الواقع المعماري الجديد، ويسعون إلى ابتكار حلول تجمع بين الضرورة العملية والاهتمام بالمظهر الجمالي للحمام. فالخيار ليس سيئًا بالضرورة إذا اتُبعت احتياطات صحيحة متعلقة بالسلامة والعزل من الرطوبة.

يقع كثيرون في خطأ شائع برفع الغسالة في أي مكان متاح بالحمام من دون مراعاة المعايير الأساسية للسلامة أو التوضيب. لكن بعض اللمسات الديكورية البسيطة كفيلة برفع جودة المساحة وجعلها أكثر تنظيمًا وأناقة.

الحلول الذكية تتضمن اختيار تصاميم حديثة للغسالات تتناسب مع مساحات الحمام المحدودة، واستخدام الألوان والمواد التي تتماشى مع ديكور الحمام، وتوفير العزل المناسب للتعامل مع الرطوبة المرتفعة في هذه المساحة.