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الأسرة الملكية الأردنية

خبر : الملك عبدالله والملكة رانيا يشاركان صورًا لحفيدتيهما التوأمتين تاليا ورانيا

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك عبدالله والملكة رانيا يشاركان صورًا لحفيدتيهما التوأمتين تاليا ورانيا



وكالات /سما/

عمّان/سما- شاركت الملكة رانيا العبدالله، الاثنين، عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، صورًا عائلية تجمعها بالملك عبدالله الثاني وهما يحملان حفيدتيهما الجديدتين التوأمتين تاليا ورانيا، ابنتي الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكسندر ترميوتس.

تضمّنت المجموعة صورًا متعددة من لقطات عائلية، منها صورة للملك عبدالله يحمل أمينة، الحفيدة الكبرى من الأميرة إيمان، وأخرى للأميرة سلمى بنت عبدالله تحمل إحدى التوأمتين، بينما يظهر الأمير هاشم بن عبدالله في خلفية الصور.

علّقت الملكة رانيا على الصور قائلة: "الحمد لله على السلامة حبيبتي إيمان... نوّرت العيلة، وكبرت الفرحة، وزادت البركة. مبارك لإيمان وجميل، ومبارك لحبيبة قلبي أمينة، الأخت الكبيرة. من الصالحات البارات إن شاء الله".

أعلن الديوان الملكي الهاشمي، يوم الجمعة 14 أغسطس 2026، ولادة التوأمتين للأميرة إيمان وزوجها، مضيفًا فرحة جديدة إلى الأسرة الملكية الأردنية. ونشر الديوان عبر حسابه الرسمي في إنستغرام صورة للعاهل الأردني والملكة وهما يحملان الحفيدتين، برفقة تعليق: "اللهم اكتب لهما حياة ملؤها الإيمان والبركة، وارزقهما من الأقدار جميلها".

كشفت الملكة رانيا عبر منشوراتها على إنستغرام اسمي التوأمتين "تاليا" و"رانيا"، مشيرة إلى أن ميلادهما كان في 14 أغسطس، وأعربت عن تضرعها إلى الله بحفظهما وملء حياتهما "بالنور والبركة والسعادة".

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