عبد الحميد يحقق البطولة الخامسة للاعبين السعوديين في أوروبا

وكالات /سما/

رفع سعود عبد الحميد، لاعب فريق لانس الفرنسي، حصيلة البطولات الرسمية التي حققها لاعبون سعوديون مع أندية أوروبية إلى خمسة ألقاب موزعة على ثلاثة لاعبين، بعد تتويجه بكأس السوبر الفرنسي بنصر 1-0 على باريس سان جيرمان في الأحد 17 من أغسطس/آب الجاري.

سجل أسامة هوساوي البداية التاريخية لهذا السجل، متوجًا مع فريق أندرلخت البلجيكي بكأس السوبر البلجيكي عام 2012 بفوز 3-2 على لوكيرين، ليصبح أول لاعب سعودي يحقق لقبًا رسميًا مع ناد أوروبي من الفئة الأولى.

بعد أكثر من 12 عامًا، أضاف يزن مدني اللقب الثاني إلى السجل السعودي. توج مدني مع فريق إيجناتيا الألباني بكأس السوبر الألباني في ديسمبر 2024 برصاصة نظيفة 2-0 ضد كوكيسي، بعد انضمامه للفريق في أغسطس من السنة نفسها. شكل اللاعب السعودي جزءًا من الفريق عند حقوقه أول لقب في تاريخ إيجناتيا في هذه البطولة.

تابع مدني إضافة لقبه الثاني في مايو 2025 عندما حافظ إيجناتيا على لقب الدوري الألباني الممتاز بفوز 4-0 على فلازنيا في المباراة النهائية، ليصل رصيد اللاعب السعودي إلى بطولتين مع النادي الألباني.

في مايو الماضي، أصبح عبد الحميد ثالث السعوديين الذين توجوا ببطولة رسمية مع ناد أوروبي، عندما ساهم أساسيًا في فوز لانس 3-1 على نيس في نهائي كأس فرنسا، محققًا للنادي الفرنسي أول لقب في تاريخه بهذه البطولة.

عاد عبد الحميد إلى منصات التتويج بعد قرابة ثلاثة أشهر، حين ساهم بشكل أساسي في انتصار لانس على باريس سان جيرمان برصاصة وحيدة في كأس السوبر الفرنسي، مرفوعًا رصيده إلى بطولتين، متساويًا مع مدني في عدد الألقاب المحققة مع أندية أوروبية.

بات عبد الحميد ثالث لاعب سعودي يتوج بكأس سوبر في الملاعب الأوروبية، بعد هوساوي مع أندرلخت ومدني مع إيجناتيا. توزعت الخمسة ألقاب على ثلاث بطولات سوبر، ودوري واحد، وكأس واحدة.

اقرأ أيضًا: