جونزاليس يختتم ملحمة كأس الملك بهدف ذهبي يأهل الوحدة

وكالات /سما/

الرياض/سما- اختار الفنزويلي داروين جونزاليس طريقة استثنائية لتدشين فصله الأول مع نادي الوحدة، حيث سجل الهدف الحاسم في الدقيقة 120 لقيادة فريقه إلى فوز درامي 3-2 على الشباب في كأس خادم المسجد الأقصى المباركين الشريفين، مُحققًا التأهل إلى دور الـ16 وسط لحظة تعليق حبس الأنفاس قبل ركلات الترجيح مباشرة.

وصل جونزاليس إلى الملاعب السعودية حاملًا معه سجلًا احترافيًا امتد عبر قارات متعددة. وُلد اللاعب عام 1994 في مدينة كلابوزو بفنزويلا، حيث بدأ مسيرته في أكاديمية محلية قبل أن ينضم إلى نادي أروسيرس في الدرجة الثانية الفنزويلية عام 2014.

أثبت جونزاليس موهبته في صفوف ديبورتيفو لا جوايرا، حيث برع كأحد أبرز نجوم الفريق وسجل 30 هدفًا وصنع 12 آخرين عبر أكثر من 100 مباراة، ما فتح له آفاقًا دوليةً لتجارب خارج وطنه.

انتقل جونزاليس إلى النجم الساحلي التونسي في بداية 2019، حيث قضى ثلاث سنوات في الدوري الأفريقي قبل أن ينتقل إلى جنوب أفريقيا. مثّل كيب تاون سيتي بين 2022 و2025، محققًا 16 هدفًا في 116 مباراة.

قبل انضمامه للوحدة، قضى جونزاليس موسمًا ناجحًا مع نادي العروبة بدوري يلو لاندية، حيث شارك في 34 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 7، ليساهم في وصول الفريق إلى ملحق التأهل قبل خسارة درامية أمام العلا بنتيجة 1-2.

من المثير للاهتمام أن جونزاليس قد واجه الوحدة بقميص العروبة الموسم الماضي وأحرز أحد أهداف انتصار 2-0، ما جعل ظهوره مع فريقه الجديد قصة مكتملة الأركان.

أعلنت الوحدة تعاقدها الرسمي مع جونزاليس في أغسطس 2026 لموسم واحد، بهدف تعزيز خط الهجوم استعدادًا للموسم الجديد. لم يطل انتظار الجماهير لرؤية تأثيره الإيجابي، حيث برع في اختباره الأول أمام الشباب في كأس الملك.

جاءت مشاركة جونزاليس في المباراة ضد الشباب كاختبار حقيقي لقدرات اللاعب الجديد، فقد امتدت المباراة إلى الوقت الإضافي ولمست حافة ركلات الترجيح، لكن الجناح الفنزويلي تدخل في اللحظة الحاسمة وأنهى المعادلة برصاصة ذهبية منحت الوحدة تذكرة التأهل وفتحت الآفاق أمام فصول جديدة من القصة.

اقرأ أيضًا: