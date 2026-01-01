حمزة عبدالكريم يفرض حضوره في براشلونة.. أرقام مواتية في الإحصائيات الهجومية

وكالات /سما/

برشلونة/سما- اللاعب المصري الشاب حمزة عبدالكريم أظهر مستويات جيدة مع برشلونة في المباريات الودية التحضيرية للموسم الجديد، مسجلًا 3 أهداف وحققًا أرقامًا إيجابية في الإحصائيات الفنية.

شارك عبدالكريم في 4 مباريات وودية مختلفة، حيث لعب 62 دقيقة أمام برمنغهام سيتي و45 دقيقة أمام نوتنغهام فوريست و16 دقيقة أمام أودينيزي و44 دقيقة أمام فريق بازل السويسري، ليصل إجمالي الدقائق التي قضاها على أرض الملعب إلى 167 دقيقة من إجمالي 270 دقيقة متاحة، أي ما يعادل نسبة 62%.

وزع المهاجم المصري أهدافه بهدفين أمام برمنغهام سيتي وهدف واحد أمام بازل، بينما سدد 5 محاولات إطلاق نار في المجموع، موزعة بواقع محاولتين أمام برمنغهام و3 مقابل بازل.

حقق عبدالكريم أداءً متوازنًا في الثنائيات الأرضية، حيث فاز بـ 3 من أصل 9 ثنائيات أرضية أمام برمنغهام وثنائية أرضية واحدة من أصل 3 أمام بازل، وفي الهواء تفوق في 3 من أصل 6 ثنائيات هوائية، وهو ما يعكس قدرات جيدة في الجدالات البدنية وفقًا لمعايير تقييم المهاجمين.

في جانب التمريرات، قدّم عبدالكريم أداءً دقيقًا، حيث سجل 9 تمريرات ناجحة من 12 محاولة أمام برمنغهام بنسبة اكتمال وصلت إلى 75%، و8 تمريرات صحيحة من أصل 9 أمام بازل بنسبة 89%.

اقرأ أيضًا: