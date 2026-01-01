انطلاق حجز تذاكر كأس الخليج 27 في السعودية

وكالات /سما/

جدة/سما- أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم بدء مبيعات تذاكر بطولة كأس الخليج 27، التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة للمرة الأولى، على أن تقام البطولة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

ستشهد البطولة مشاركة 8 منتخبات خليجية تتنافس في 15 مباراة على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية ومدينة الأمير عبد الله الفيصل. وتتوزع المنتخبات على مجموعتين؛ تضم الأولى السعودية والعراق وعمان والكويت، فيما تضم الثانية الإمارات وقطر والبحرين واليمن.

حددت أسعار التذاكر بحسب نوع المباراة والفئة المختارة. في المباريات الافتتاحية ونصف النهائي والنهائي، تبدأ الأسعار من 120 ريالًا سعوديًا للفئة الأولى وتصل إلى 355 ريالًا للفئة الذهبية. أما مباريات المجموعات على ملعب الملك عبد الله، فتبدأ أسعارها من 93 ريالًا، بينما تبدأ على ملعب الأمير عبد الله الفيصل من 22 ريالًا سعوديًا.

يمكن لكل مشجع حجز حتى 6 تذاكر لكل مباراة، واختيار الحضور خلال جميع مراحل البطولة. ستتوفر جميع التذاكر برقمية يمكن تحميلها على الهواتف الذكية وإضافتها إلى المحافظ الرقمية دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت عند دخول الملاعب.

سيافتتح المنتخب السعودي البطولة بمواجهة نظيره الكويتي يوم الأربعاء 23 سبتمبر في ملعب مدينة الملك عبد الله بطاقة استيعابية تصل إلى 65 ألف مقعد، بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي. وفي ذات اليوم، سيلتقي العراق وعمان على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

قال جاسم الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، إن البطولة تمثل «المنصة الأبرز لكرة القدم الخليجية»، معربًا عن تطلعه لتحقيق مستويات غير مسبوقة من الحضور والتفاعل الجماهيري.

أشاد الرميحي باستضافة السعودية للبطولة للمرة الخامسة، في ظل البنية التحتية المتطورة والخبرات التنظيمية المتراكمة لديها. أكدت مي الهلابي، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة، أن انطلاق مبيعات التذاكر يعكس تقدم الاستعدادات التنظيمية والتشغيلية للبطولة.

اقرأ أيضًا: