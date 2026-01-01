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إنجاز طبي إماراتي

خبر : الإمارات تعتمد أول دواء فموي عالميا لعلاج البهاق غير القطعي

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تعتمد أول دواء فموي عالميا لعلاج البهاق غير القطعي



وكالات /سما/

أبو ظبي/سما- حققت دولة الإمارات إنجازا طبيا بصدور موافقة رسمية لتسجيل دواء فموي جديد يُعتبر الأول من نوعه عالميا في معالجة البهاق غير القطعي، وهو مرض جلدي مزمن ناجم عن خلل في الجهاز المناعي.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام متخصصة، يمثل هذا العقار نقلة نوعية في علاج المرض، حيث يتم تناوله على شكل قرص واحد فقط يوميا، مما يسهل على المرضى الالتزام بالخطة العلاجية ويخفف من الضغط النفسي والجسدي الناجم عن الإصابة. وأُجيز استخدام الدواء للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق.

يُعرّف البهاق طبيا بأنه مرض جلدي مزمن يحدث نتيجة خلل في الجهاز المناعي الذاتي، يتسبب في ظهور بقع جلدية تفقد لونها الطبيعي في مناطق متفرقة من الجسم. ويرجع السبب في ذلك إلى موت الخلايا الصباغية المسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين أو توقفها عن أداء وظائفها.

تفتح هذه الموافقة آفاقا جديدة أمام ملايين المصابين بالبهاق حول العالم، وتضع الإمارات في موضع الريادة بين الدول السباقة إلى اعتماد أحدث الابتكارات والعلاجات الدوائية المتقدمة.

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