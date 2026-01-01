تنويعات الغرة لخريف وشتاء 2026 ـ 2027.. اختاري ما يناسبك

وكالات /سما/

تعتبر الغرة من أبرز تفاصيل تصفيف الشعر القادرة على تحويل الإطلالة كلياً، بمنحها مظهراً منعشاً من دون الحاجة لقص شعر جديد بالكامل. وتتيح تنوع أشكالها وطرق تصفيفها خيارات متعددة تعكس الشخصية الفردية وتضفي لمسة مختلفة على الملامح.

من الغرة القصيرة الخفيفة التي تضيف طابعاً عصرياً جريئاً، إلى المستقيمة الكثيفة التي تؤطر الوجه بوضوح، مروراً بالطويلة المموجة والجانبية التي تمنح نعومة أنثوية، يختلف التأثير النهائي بحسب قص الغرة وطريقة تصفيفها. كما تلعب التقنية دوراً أساسياً في إبرازها؛ فالتموجات والحركة العفوية توليها طابعاً حيوياً عصرياً يختلف عن الانسدال الناعم.

تتسم الغرة الخفيفة المبعثرة بخصلات بأطوال غير متساوية تمنحها مظهراً طبيعياً وغير متكلف. تتوزع الخصلات بشكل عفوي فوق الجبهة، مع انسدال بعضها على الجانبين لتندمج مع بقية الشعر. ويتم تصفيفها باستخدام فرشاة صغيرة ومجفف شعر ثم تفكيكها بالأصابع للحصول على مظهر خفيف مبعثر، وتناسب من تبحث عن تغيير ملحوظ خصوصاً مع القصات القصيرة المتدرجة.

أما الغرة القصيرة المستقيمة فتصل إلى أعلى الجبهة بأطراف خفيفة متفرقة، مع كثافة محدودة تظهر الجبهة من بين الخصلات. توفر مظهراً عصرياً شبابياً وتبرز العينين والحاجبين، ويمكن الحفاظ على طبيعتها بتصفيفها بأصابع اليد أو فرشاة صغيرة مع تجنب فردها المبالغ فيه.

بينما تتميز الغرة الطويلة المموجة بكثافة نسبية وخصلات متموجة عفوية، مع أطراف أطول تنسدل على جانبي الوجه. لا تعتمد على خط مستقيم بل على الحركة الطبيعية للتموجات، ما يمنحها مظهراً حيوياً. يتم إبراز جمالها بتموجات ناعمة مع ترك الخصلات الأمامية حرة، مع استخدام مستحضر خفيف يحدد التموجات دون جمود.

تأتي الغرة المستقيمة الناعمة بخصلات رفيعة متساوية نسبياً تصل إلى مستوى الحاجبين، مما يمنح الجبهة إطاراً ناعماً. تمتد أطرافها قليلاً للجانبين لتندمج مع الشعر الطويل، محافظة على انسيابية القصة. تبرز العينين وتمنح الملامح طابعاً ناعماً شبابياً، وتناسب الشعر المستقيم وتحتاج تمشيطاً بفرشاة مسطحة مع الحفاظ على النهايات الطبيعية.

الغرة الجانبية القصيرة الناعمة تميل بوضوح لأحد الجانبين، مع تصفيف الخصلات الأمامية بانسيابية فوق الجبهة بخط مائل متدرج. تأتي قصيرة من الأمام بأطراف متدرجة خفيفة. تزداد جمالاً مع كعكة شعر منخفضة مشدودة، ما يجعل الغرة العنصر اللافت. يتم تصفيف الشعر للخلف بإحكام مع ترك الخصلات الأمامية محددة وناعمة باستخدام مستحضر تثبيت خفيف.

أما الغرة الطويلة الجانبية الخفيفة فتبدأ من منتصف الرأس وتنسدل بانحناءة ناعمة نحو الجانبين. تتميز بخفتها وحركتها الطبيعية دون خط مستقيم أو كثافة متساوية. توفر مظهراً أنثوياً ناعماً وتساعد على إبراز العينين دون حجب الجبهة بالكامل. يتم تصفيفها باستخدام فرشاة دائرية صغيرة مع توجيه الخصلات جانباً وترك الأطراف بحركة خفيفة.

في النهاية، اختيار شكل الغرة يعتمد على طبيعة الشعر وقصته والستايل الذي يعكس شخصيتك. اختاري التصميم الذي تشعرين معه بالراحة والثقة، مع تطبيق طريقة التصفيف المناسبة للحصول على إطلالة متجددة وأنيقة وطبيعية.