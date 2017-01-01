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الصندوق السيادي السعودي

خبر : أصول الصندوق السعودي تلامس 1.21 تريليون دولار بنهاية 2025

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
أصول الصندوق السعودي تلامس 1.21 تريليون دولار بنهاية 2025



وكالات /سما/

وصلت الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى 1.21 تريليون دولار بنهاية 2025، مقابل 906.7 مليار دولار المدارة بشكل مباشر، وفقاً لتصريحات رئيس الإدارة العامة للمالية في الصندوق.

أعلن ياسر بن عبدالله السلمان أن إجمالي الأصول بلغ 4.54 تريليون ريال (1.21 تريليون دولار) بختام السنة المالية، في حين ارتفع صافي الأرباح نحو 152 في المائة ليصل إلى 65.1 مليار ريال (17.4 مليار دولار)، مع تحقيق إيرادات بلغت 449 مليار ريال (119.7 مليار دولار)، بزيادة قدرها 9 في المائة.

وأشار السلمان إلى أن الصندوق سيعتمد على أسواق الدين العالمية بوصفها المصدر الرئيسي للتمويل في المرحلة المقبلة، محتفظاً بإمكانية العودة إلى هذه الأسواق مع بداية 2027، بعد إصدار سندات بقيمة 7 مليارات دولار في مايو من العام الحالي على ثلاث شرائح.

حدّد السلمان أربع قنوات أساسية للتمويل تشمل التخارج من بعض الاستثمارات والاقتراض من الأسواق العالمية والتعاون مع البنوك العالمية وإعادة استثمار العوائد المتحققة من الاستثمارات السابقة.

وأعلن السلمان عن خطط الصندوق لطرح مزيد من الشركات التابعة له في أسواق الأسهم، مستبعداً أن تؤثر الضغوط الجيوسياسية الحالية على جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الأجانب، لا سيما بعد أن جذبت مشاريع وشركات مرتبطة بالصندوق استثمارات خاصة بقيمة 26 مليار دولار في أقل من ثلاث سنوات حتى مطلع 2024.

كما عرضت منصة القطاع الخاص التابعة للصندوق أكثر من 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 5.3 مليار دولار، مما يعكس التوجه المتزايد نحو توسيع الشراكات مع المستثمرين من القطاع الخاص.

وأكد السلمان أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق للفترة 2026-2030 تركز بصورة أوضح على التكامل بين الصندوق والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا النهج تجسد في استثمارات الصندوق في شركات السيارات مثل لوسيد وسير وهيونداي إلى جانب الصناعات الداعمة كإنتاج الإطارات والبطاريات.

ضخ الصندوق خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو 750 مليار ريال (200 مليار دولار) في الاقتصاد السعودي، مع مساهمة تراكمية في الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بلغت 1.286 تريليون ريال خلال نفس الفترة.

وحقق الصندوق متوسط عائد سنوي قدره 5.8 في المائة منذ 2017، وتتوقع إدارته زيادة عدد الشركات المدرجة في الأسواق في السنوات المقبلة، مع التركيز على تنويع المحافظ الاستثمارية ضمن منظومات اقتصادية مترابطة تشمل قطاعات السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية.

الرياض

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