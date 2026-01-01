إنفاق قياسي في سوق الانتقالات.. الدوري الإنجليزي يتجاوز الدوريات الأوروبية مجتمعة

وكالات /سما/

لندن/سما- أظهرت سوق الانتقالات الصيفية الحالية هيمنة واضحة للدوري الإنجليزي الممتاز على المشهد الأوروبي، حيث وصل إجمالي إنفاق أنديته إلى 2.14 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.898 مليار دولار)، وذلك رغم تبقي أكثر من أسبوعين على إغلاق سوق الانتقالات.

تجاوز هذا الإنفاق بالفعل ما أنفقته الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى مجتمعة؛ فالدوري الإيطالي أنفق 780 مليوناً، والإسباني 515 مليوناً، والألماني 505 ملايين، والفرنسي 412 مليوناً. وبذلك أنفق الدوري الإنجليزي وحده أكثر من مجموع الدوريات الأربعة الكبرى الأخرى.

احتل تشيلسي صدارة قائمة الإنفاق برصيد 348 مليون جنيه إسترليني، متقدماً بفارق ملحوظ على بقية الأندية. يأتي توتنهام في المركز الثاني برصيد 228 مليوناً، فيما أنفق آرسنال ومانشستر سيتي 151 مليون جنيه إسترليني لكل منهما. حطمت هذه الأندية الثلاثة أرقامها القياسية في الصفقات خلال هذه النافذة الصيفية.

لم يقتصر تحطيم الأرقام القياسية على أندية القمة، بل امتد ليشمل أستون فيلا وبرنتفورد وبرايتون وليدز يونايتد وغيرها. وعند احتساب السنة كاملة، حطمت 11 نادياً من أصل 20 في الدوري الإنجليزي أرقامها القياسية خلال عام 2026.

ظهرت ظاهرة بارزة في سوق هذا الصيف تمثلت في ارتفاع حجم الصفقات الداخلية بين أندية الدوري ذاته؛ حيث بلغت قيمة الانتقالات بين أنديته نحو 785 مليون جنيه إسترليني، مما يمثل قرابة ثلث إجمالي إنفاق المسابقة. كانت 8 من أكبر 12 صفقة أبرمتها الأندية هذا الصيف عبارة عن صفقات داخلية بين أندية الدوري.

لعبت أندية ما يُعرّف بـ"الستة الكبار" (آرسنال، وتشيلسي، وليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام) دوراً محورياً في هذه الحركة، حيث دفعت 546.5 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعبين من أندية أخرى في الدوري خارج مجموعتها. ومنذ صيف 2016، انتقل حوالي 3 مليارات جنيه إسترليني من هذه الأندية إلى بقية فرق الدوري.

شملت الصفقات البارزة انتقال الدولي الإنجليزي مورغن روجرز من أستون فيلا إلى تشيلسي، وإليوت أندرسون من نوتنغهام فورست إلى مانشستر سيتي، كما افترق ثنائي نيوكاسل السابق ساندرو تونالي وبرونو غيمارايش، اللذان انتقلا إلى توتنهام وآرسنال على التوالي.

من منطق اقتصادي وكروي، يستفيد النادي المشتري من اختيار لاعب أثبت بالفعل كفاءته في الدوري الإنجليزي، ما يقلل المخاطر المرتبطة بالتعاقدات الأجنبية. أما النادي البائع فيحصل على مرونة مالية أكبر بموجب قواعد تكلفة القوائم والربحية.

على صعيد صافي الإنفاق، حققت أندية الدوري 1.28 مليار جنيه إسترليني من بيع اللاعبين، ما يضع صافي الإنفاق عند 856 مليون جنيه إسترليني. يمتلك تشيلسي أكبر رصيد سلبي بـ209.5 مليون جنيه، يليه آرسنال بـ111.6 مليوناً، ثم مانشستر سيتي بـ92 مليوناً.

من جانب آخر، حقق نيوكاسل 226 مليون جنيه إسترليني من المبيعات، وأستون فيلا 199.5 مليوناً، ونوتنغهام فورست 123 مليوناً. بلغ صافي الإيجابي لأستون فيلا 109.8 مليون جنيه، يليه نيوكاسل بـ88.5 مليوناً، ثم نوتنغهام فورست بـ71.8 مليوناً.

يبقى الرقم القياسي المسجل الصيف الماضي وهو 3.14 مليار جنيه إسترليني بعيداً نسبياً عن الإنفاق الحالي. إلا أن بقاء أكثر من أسبوعين على إغلاق باب الانتقالات يفتح الباب أمام إمكانية تحطيم هذا الرقم، خاصة أن إنفاق الدوري الإنجليزي وصل بالفعل إلى مستوى لم يصل إليه أي دوري أوروبي آخر.

كشفت سوق هذا الصيف عن ظاهرتين واضحتين: تحطيم أرقام الصفقات القياسية في عدد كبير من الأندية، وتحول جزء ضخم من الأموال إلى صفقات تتم حصراً بين أندية الدوري الإنجليزي ذاته.

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