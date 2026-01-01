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كنز ذهبي في بلجيكا

خبر : عمّال يعثرون على ذهب بـ 10 ملايين دولار.. تحت موقع مصنع جعة قديم

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمّال يعثرون على ذهب بـ 10 ملايين دولار.. تحت موقع مصنع جعة قديم



وكالات /سما/

ديندرموند/سما- اكتشف فريق عمل بناء كنزًا ذهبيًا ضخمًا بقيمة تجاوزت 10 ملايين دولار، وهو مخبأ تحت الأرض في موقع مصنع جعة قديم بمدينة ديندرموند شرقي بلجيكا، خلال قيامهم بأعمال حفر وتجديد المبنى.

ووفقًا لما أفاده أحد عمال شركة "دي براندت للإنشاءات"، بدأت المفاجأة عندما لاحظ الفريق أشياء غريبة تحت التربة. قال العامل: "أثناء حفرنا، رأينا فجأة شيئًا هناك، اعتقدت في البداية أنها عملات من فئة اليورو الواحد، وقد صُفّت بشكل منظم جدًا في صف واحد".

وتابع العامل سرد اللحظات التالية للاكتشاف: "أخرجنا العملات بالحفر، ثم شاهدنا سبيكة ذهب صغيرة ملقاة هناك، وقد علقت بالفعل برأس مطرقة الحفر. استمررنا في الحفر لاستخراج كل ما بقي تحت التربة، وتبيّن أن الكمية أكبر بقليل مما توقعناه في البداية".

تولّت شرطة المدينة المحلية مسؤولية جرد الكنز الذهبي كاملًا ونقله إلى خزينة محصّنة تحت حراسة مشددة، ضمانًا لسلامة القطع الأثرية والنفيسة.

وتعمل السلطات البلجيكية حاليًا على كشف الغموض المحيط بهذا الاكتشاف، حيث تسعى لتحديد المدة الزمنية التي ظل فيها الذهب مخفيًا تحت الأرض، ومعرفة هوية الشخص أو الأشخاص الذين قاموا بإخفاء هذا الكنز في الأصل.

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