  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قصرة تحت الحصار لليوم العاشر.. واليونيسف تحذر من تهجير قسري للعائلات

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
قصرة تحت الحصار لليوم العاشر.. واليونيسف تحذر من تهجير قسري للعائلات



رام الله /سما/

لليوم العاشر على التوالي، يواصل المستوطنون بحماية جيش الاحتلال، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس، في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة.

بدورها، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الثلاثاء، من تداعيات استمرار حصار العائلات واعتداءات المستوطنين في الضفة، معتبرة أن هذه الممارسات تحرم السكان من الحماية الأساسية وتدفعهم نحو مغادرة منازلهم.

وقال المتحدث باسم المنظمة كاظم أبو خلف إن طواقم "اليونيسف" تمكنت، بعد تنسيق ميداني، من إيصال مساعدات واحتياجات أساسية إلى ثلاث عائلات محاصرة في بلدة قصرة منذ نحو عشرة أيام، شملت أغذية للأطفال ومياه ومستلزمات للنظافة، بعد انقطاع المياه والكهرباء عنها.

وأكد أبو خلف أن إيصال المساعدات الإنسانية لا يشكل حلا دائما، مشددا على ضرورة توفير الحماية المباشرة للعائلات وضمان قدرتها على التنقل والوصول الآمن إلى الخدمات الأساسية.

الأكثر قراءة اليوم

مفاجأة ترامب بشأن إسرائيل وغزة.. وتحذير حاسم لإيران

اتفاق على استمرار الاغتيالات ..نتنياهو وكوشنر يربطان إعمار غزة بنزع سلاح حماس

لقاء بين خليل الحية ومحمد دحلان في القاهرة لبحث تطورات غزة والشراكة الفلسطينية

مكتب نتنياهو : اتفاق مع مجلس السلام على آلية جديدة للتعامل مع غزة

في تصريحات مفاجئة..ترامب يهدد بقصف عُمان بشدة

تحول دراماتيكي في الضفة الغربية.. كاتس يعلن خطة قد تغيّر قواعد اللعبة

خطة كوشنر السرية تخرج للعلن.. 3 مراحل لنزع سلاح حماس

الأخبار الرئيسية

خطة كوشنر السرية تخرج للعلن.. 3 مراحل لنزع سلاح حماس

IMG_6211

زعيم الأقلية بالنواب الأميركي ينفجر غضبًا: حصار الفلسطينيين من الخارجين عن القانون يجب أن يتوقف

"هدوء ما قبل الانفجار".. تقرير يكشف استعدادات إيرانية لسيناريو الحرب الكبرى

دمشق : غارات إسرائيلية تستهدف مطار أبو الظهور بريف إدلب

IMG_6206

لقاء بين خليل الحية ومحمد دحلان في القاهرة لبحث تطورات غزة والشراكة الفلسطينية