قصرة تحت الحصار لليوم العاشر.. واليونيسف تحذر من تهجير قسري للعائلات

رام الله /سما/

لليوم العاشر على التوالي، يواصل المستوطنون بحماية جيش الاحتلال، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس، في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة.

بدورها، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الثلاثاء، من تداعيات استمرار حصار العائلات واعتداءات المستوطنين في الضفة، معتبرة أن هذه الممارسات تحرم السكان من الحماية الأساسية وتدفعهم نحو مغادرة منازلهم.

وقال المتحدث باسم المنظمة كاظم أبو خلف إن طواقم "اليونيسف" تمكنت، بعد تنسيق ميداني، من إيصال مساعدات واحتياجات أساسية إلى ثلاث عائلات محاصرة في بلدة قصرة منذ نحو عشرة أيام، شملت أغذية للأطفال ومياه ومستلزمات للنظافة، بعد انقطاع المياه والكهرباء عنها.

وأكد أبو خلف أن إيصال المساعدات الإنسانية لا يشكل حلا دائما، مشددا على ضرورة توفير الحماية المباشرة للعائلات وضمان قدرتها على التنقل والوصول الآمن إلى الخدمات الأساسية.