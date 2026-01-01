ضربة غامضة تهز مضيق هرمز.. مقتل شخص بعد إصابة سفينة

وكالات /سما/

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، تلقيها بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز، ما أدى إلى أضرار في غرفة المحركات ووقوع خسائر بشرية في صفوف الطاقم.

وأوضحت الهيئة أن بقية أفراد الطاقم يتلقون المساعدة من خفر السواحل العُماني، مشيرة إلى عدم تسجيل أي آثار بيئية للحادث حتى الآن، فيما تواصل السلطات التحقيق في ملابساته.

ويأتي الحادث في ظل استمرار التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر المضيق، إذ لا يتجاوز عدد السفن العابرة يوميا خانة الآحاد، مقارنة بأكثر من 130 سفينة كانت تعبره يومياً قبل اندلاع الحرب.