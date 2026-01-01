ساعات حاسمة في غزة.. الوقود ينفد وخدمات المياه والصرف الصحي مهددة بالتوقف

غزة/سما/

تواجه بلديات قطاع غزة انهيارًا وشيكًا في منظومة المياه والصرف الصحي، والمرافق الحيوية وكافة خدماتها الأساسية وذلك نتيجة استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الزيوت الخاصة بتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة بعمل الآبار ومحطات الضخ ومحطات الصرف الصحي وذلك للشهر الخامس على التوالي والتقليص المستمر لكميات السولار اللازم لتشغيل مولدات الطاقة والمرافق الحيوية في ظل تدمير الاحتلال لقطاع الكهرباء منذ بداية الحرب على غزة.

وقال د. علاء الدين محمد البطة نائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة/ رئيس بلدية خان يونس ان معظم آبار المياه توقفت عن العمل، وما نتج عنه توقف ضخ المياه لعشرات آلاف الأسر في كافة مخيمات النازحين والأحياء السكنية التي تشهد كثافة سكانية عالية، حيث لا تزال خان يونس تحتضن 900 ألف نسمة.

وأشار في بيان له إلى توقف تام لتزويد البلديات بالسولار والمستخدم في فتح الشوارع ورفع الركام، ما انعكس على توقف عمليات فتح الشوارع في ظل وجود 10 مليون طن ركام تتراكم في شوارع وطرقات الأحياء السكنية في كافة محافظات قطاع غزة.

وحذر البطة من كارثة صحية كبيره وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع ووصولها الي مخيمات النازحين، وانتشار المزيد من الأمراض والأوبئة الفتاكة، وهذا يتزامن مع تدهور مستمر وانهيار المنظومة الصحية والعلاجية.

وأشار إلى عطش جماعي وحرمان أكثر من 2 مليون مواطن ونازح في القطاع من مياه الشرب ومياه الاستخدام المنزلي وإمكانية توقف خدمات البلديات الحيوية والضرورية ومنها فتح الطرقات وإزالة المكاره الصحية وجمع النفايات الصلبة وكذلك صيانة وإصلاح خطوط ومناهل الصرف الصحي وشبكات المياه.

وناشد باسم اتحاد بلديات قطاع غزة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والوسطاء ومن رعوا اتفاق غزة الأخير بالتدخل الفوري والعاجل والضغط الفوري على الجانب الإسرائيلي لإدخال الزيوت المعدنية الممنوعة بلا سبب وإدخال الوقود والسولار لتشغيل المرافق الحيوية وإدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة للعمل وصيانة آبار المياه والمولدات والآليات وكذلك قطع صيانة شبكات المياه والصرف الصحي التي لا يسمح الاحتلال بدخولها

ودعا لتوفير حماية كافيه للطواقم الفنية العاملة في الميدان لضمان استمرار عملها والحفاظ عليها.

وطالب بفتح ممر إنساني عاجل يضمن دخول احتياجات القطاع من المواد الأساسية ومولدات الطاقة الكهربائية بشكل مستدام ودون عراقيل.

وحمل البطة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية، وندعو العالم للتحرك قبل فوات الأوان.