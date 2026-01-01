الفاصوليا السوداء المعلبة.. غذاء بسيط قد يضيف سنوات لحياتك

وكالات /سما/

يسعى عدد كبير من الناس إلى اكتشاف أطعمة ومكملات غذائية موصوفة بـ"الخارقة" بحثاً عن طرق تُمكّنهم من التقدم بالعمر مع الحفاظ على صحة جيدة، إلا أن الحلول الفعّالة قد تكون أقرب وأبسط مما يتصورون. تُعتبر الفاصوليا السوداء المعلبة من هذه الخيارات، بفضل توفرها بسعر منخفض وسهولة تحضيرها، إلى جانب احتواؤها على مستويات عالية من الألياف والبروتين ومركبات نباتية قد تُسهم في دعم صحة القلب والتقدم الصحي بالعمر.

يرى خبراء التغذية أن الفاصوليا السوداء تستحق مكانة أكثر بروزاً ضمن الأنماط الغذائية اليومية، خاصة أنها متاحة بسهولة وتتمتع بمدة صلاحية طويلة وتُضاف بسهولة إلى أنواع عديدة من الوجبات. توضح آن تيل، أخصائية التغذية المسجلة وصاحبة مجموعة آن تيل للتغذية بولاية كارولينا الشمالية، أن هذه البقوليات تستحق اهتماماً أكبر عند الحديث عن التغذية وإطالة متوسط العمر المتوقع. وتشير إلى أنها توفر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة دون الحاجة لإنفاق مبالغ كبيرة على المكملات التجارية التي تحظى بشهرة عالية في سوق الأطعمة "الخارقة".

تتفق معها تارا شميدت، رئيسة فريق أخصائيي التغذية في برنامج "مايو كلينك دايت" بولاية مينيسوتا، التي تشير إلى أن الفاصوليا لا تحظى بالقدر الكافي من التقدير رغم قيمتها الغذائية العالية. تصف شميدت الفاصوليا بأنها "ميسورة التكلفة ومتعددة الاستخدامات وطويلة الصلاحية، وغنية بالألياف والبروتين النباتي والفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة".

يرتبط جزء كبير من الفوائد الصحية للفاصوليا السوداء بمحتواها الغني بالألياف والمركبات النباتية الخاصة، لا سيما مركبات "الأنثوسيانين" و"البوليفينولات". يُشير الخبراء إلى أن الالتهاب المزمن منخفض الشدة والإجهاد التأكسدي يرتبطان بعمليات الشيخوخة وبزيادة احتمالية الإصابة بمشاكل صحية متعددة، منها أمراض القلب ومقاومة الإنسولين والتدهور في القدرات الإدراكية. تحتوي القشرة الخارجية الداكنة للفاصوليا السوداء على مركبات نباتية مثل "الأنثوسيانين" و"الكيرسيتين" و"الكامفيرول"، وهي جميعاً تتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة.

توضح تيل أن الألياف الموجودة في الفاصوليا تلعب دوراً مهماً في تغذية البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء، بينما تُساهم مركبات "البوليفينولات" بما تتضمنه من "الأنثوسيانين" في حماية الخلايا من الضغوط التأكسدية. مع ذلك، لا يعني هذا أن الفاصوليا السوداء تمنع الشيخوخة أو تعالج الأمراض بشكل مباشر، لكن دمجها ضمن نظام غذائي متوازن ومتنوع قد يوفر مجموعة من العناصر الغذائية المرتبطة بالصحة طويلة المدى.

تدعم مجموعة من الدراسات العلمية أهمية إدراج البقوليات ضمن النظام الغذائي اليومي، مع التركيز على أنها لا تثبت أن الفاصوليا السوداء وحدها مسؤولة عن النتائج الصحية المرصودة. أظهر تحليل تجميعي شامل لبيانات أكثر من 1.14 مليون مشارك أن استهلاك 50 غراماً إضافياً من البقوليات يومياً ارتبط بانخفاض نسبة خطر الوفيات لأي سبب بنسبة 6 بالمئة. كما وجدت دراسة نُشرت في مجلة جمعية أمراض القلب الأمريكية أن تناول أربع حصص على الأقل من البقوليات أسبوعياً، بمعدل 100 غرام لكل حصة، ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 14 بالمئة.

أشارت نماذج من دراسة "Food4HealthyLife" المنشورة في مجلة PLOS Medicine إلى أن التحول إلى نظام غذائي يتضمن كميات أكبر من البقوليات منذ بداية البلوغ قد يرتبط بزيادة متوسط العمر المتوقع بأكثر من عامين. تعكس هذه النتائج ارتباطاً إحصائياً بين استهلاك البقوليات وبعض المؤشرات الصحية، إلا أنها لا تثبت أن تناول الفاصوليا وحدها يطيل العمر، إذ تتأثر صحة الإنسان بعوامل متعددة تشمل نوعية النظام الغذائي بشكله الكامل والنشاط البدني المنتظم ونمط الحياة بصورة عامة.

تتمتع الفاصوليا السوداء المعلبة بأهمية عملية كبيرة تكمن في أنها جاهزة للاستخدام تقريباً، مما يسهل إضافتها إلى الوجبات اليومية بسهولة ويسر. تؤكد شميدت أن الفاصوليا المعلبة تشكل خياراً غذائياً ممتازاً، مشيرة إلى أن سهولة استخدامها قد تُحفز الأفراد على تناولها بانتظام أكثر. عند اختيار الفاصوليا المعلبة، يُنصح بالبحث عن المنتجات التي تحمل بيان "بدون إضافة ملح" أو "منخفضة الصوديوم". أما الفاصوليا المعلبة العادية، فيمكن وضعها في مصفاة والتخلص من السائل ثم غسلها جيداً بماء بارد، وهي خطوة تساعد على تقليل محتوى الصوديوم فيها بشكل ملحوظ.

توضح تجربة الفاصوليا السوداء أن دعم الصحة مع تقدم السن لا يتطلب بالضرورة الاعتماد على أطعمة نادرة أو مكملات غالية الثمن. النظام الغذائي المتوازن يعتمد أساساً على تنويع الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، وتشكل البقوليات جزءاً مهماً من هذه المنظومة الغذائية. تؤكد شميدت أن الشيخوخة الصحية لا تعتمد على طعام واحد "معجزة"، بل على الاستمرار في تناول تنوع من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المختلفة. وفي هذا الصدد، تقدم الفاصوليا السوداء خياراً اقتصادياً وسهل التحضير يمكن دمجه بسهولة في معظم الوجبات اليومية.

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