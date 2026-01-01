الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة أرامكو في جازان بهجوم جديد بطائرات مسيّرة

صنعاء /وكالات /

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تنفيذ هجوم جديد استهدف مصفاة تابعة لشركة أرامكو في منطقة جازان جنوب غربي السعودية باستخدام عدد من الطائرات المسيّرة، في أحدث تصعيد يستهدف منشآت الطاقة السعودية.

ونقل إعلام تابع للحوثيين عن مصدر عسكري قوله إن العملية حققت "إصابة دقيقة" لهدفها، مشيراً إلى أن الهجوم جاء رداً على ما وصفه بانتهاك الأجواء اليمنية في محافظتي صعدة وحجة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات، بعدما أعلنت الجماعة في 13 أغسطس تنفيذ هجوم مماثل بطائرتين مسيّرتين استهدف المصفاة نفسها، في ثاني عملية تطال المنشأة خلال أقل من أسبوع.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في وقت سابق السيطرة على حريق اندلع في أحد مرافق مصفاة أرامكو في جازان دون تسجيل إصابات، فيما لم تتوفر معلومات مستقلة تؤكد حجم الأضرار التي خلفها الهجوم الذي تبنى الحوثيون مسؤوليته.