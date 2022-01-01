الانتخابات التمهيدية تهز الليكود.. خاسرون كبار ورابحون مفاجئون

القدس المحتلة/سما/

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التمهيدية "البرايمرز" لحزب الليكود في دولة الكيان، بعد فرز كل صناديق الاقتراع، ان الفائز في المكان الأول هو الوزير ايلي كوهين، بفارق يزيد عن 3000 صوت عن رئيس الكنيست أمير اوحانا، الذي جاء في المكان الثاني، ويليه في المكان الثالث وزير القضاء ياريف ليفين.

وبلغت نسبة التصويت أقل بـ4.5% مقارنة بالانتخابات التمهيدية عام 2022. وتمنح استطلاعات الرأي الليكود نحو 22 مقعدًا، فيما أظهرت النتائج الأولية أنه رغم الخلاف مع نتنياهو، انتُخب دافيد بيتان في موقع واقعي، بينما تراجعت عيديت سيلمان، التي أسقطت حكومة التغيير، إلى الخلف.

جاء الوزير إيلي كوهين في المركز الأول في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود التي جرت أمس (الاثنين). وحلّ في المركز الثاني رئيس الكنيست أمير أوحانا، يليه وزير القضاء يريف ليفين، ثم الوزيرة ميري ريغيف، وعضو الكنيست أوفير كاتس.

وفي المراكز الخمسة التالية جاء: وزير التعليم يوآف كيش، والوزير ميكي زوهار، ونائب الوزير ألموغ كوهين، والوزير عميحاي شيكلي، والوزير دودي أمسالم.

ويملك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسعة مقاعد محجوزة له حتى الموقع الثلاثين، ومن المتوقع أن تؤدي هذه المقاعد إلى تغيير تركيبة القائمة.

وتبدأ العشرة الثانية بعضو الكنيست موشيه سعاده، الذي حلّ في المركز الـ11 في الانتخابات التمهيدية، يليه عضو الكنيست تالي غوتليب، وعضو الكنيست دافيد بيتان، والوزير شلومو كرعي، وعضو الكنيست بوعز بيسموت، والوزير نير بركات، والوزير زئيف إلكين، والوزيرة غيلا غمليئيل، وعضو الكنيست إيتي عطية، وعضو الكنيست عميت هليفي الذي يغلق قائمة العشرة الثانية.

وتتوقع استطلاعات الرأي حصول الليكود على نحو 22 مقعدًا، ووفقًا للنتائج الأولية، دُفع عدد كبير من الوزراء وأعضاء الكنيست الحاليين إلى مواقع غير واقعية. ولا يُتوقع أن يدخل الكنيست المقبلة كل من الوزراء ماي غولان، عيديت سيلمان وأفي ديختر، وكذلك أعضاء الكنيست أفيحاي بوارون، حانوخ ميلبيتسكي، كاتي شطريت، أريئيل كلنر، ساسون غواتا ونيسيم فاتوري.

ووفقًا لبيان الحزب يوم الإثنين، بلغت نسبة التصويت بين منتسبي الليكود 53.5%، مقارنة بـ58% في الانتخابات التمهيدية السابقة في أغسطس/آب 2022.

وتتوقع استطلاعات الرأي الأخيرة حصول الحزب على نحو 22 مقعدًا، لكن حتى إذا تجاوز الليكود حاجز الـ30 مقعدًا في الانتخابات العامة، فإن نحو 17 فقط من أصل 40 عضو كنيست حاليًا سيُدرجون في مواقع واقعية، بينما سيجد الآخرون أنفسهم خارج الكنيست المقبلة.

وقالت عضو الكنيست تالي غوتليب أمس إن أوراق اقتراع مزيفة وُزعت في عدد من صناديق الاقتراع، ولم يكن اسمها مدرجًا فيها. وكتبت على منصة «إكس»: «كونوا يقظين. نشطاء الليكود ومتعهدو الأصوات في حالة هستيريا بسبب قوة الأصوات الحرة. أبلغوني مباشرة. أي صندوق اقتراع يحتوي على ورقة مزيفة سيتم إبطاله».

وقال وزير القضاء يريف ليفين لدى وصوله إلى صندوق الاقتراع إنه لن يهدأ حتى يستكمل الانقلاب على النظام. وأضاف في حديث لموقع «واينت»: «لن أتنازل حتى أستكمل تحقيق العدالة، وحتى أستكمل هذا الإصلاح، الذي هو ضروري لدولة إسرائيل، ولمستقبل الدولة، ولقدرتنا على إقامة دولة يهودية هنا».

وكان نتنياهو قد عمل خلال الفترة الأخيرة على إضعاف بيتان والمرشحين الذين يدعمهم. ويسود التوتر بين الاثنين منذ فترة طويلة، وقد تصاعد عقب محاولة رئيس الوزراء إلغاء الانتخابات التمهيدية.

وفي نهاية يونيو/حزيران، قدّم بيتان التماسًا ضد نتنياهو إلى محكمة الحزب، بعدما عبّر الأخير عن نيته تشكيل لجنة مُعيّنة لإدارة الانتخابات بدلًا من إجراء الانتخابات التمهيدية. كذلك قال بيتان في مقابلة مع «واينت» إن نهج نتنياهو قد يؤدي إلى انهيار الحزب، وانتقد رغبته في الحصول على عشرة مقاعد محجوزة.

وعلى خلفية ذلك، أعرب نتنياهو في منشور نشره أمس على منصة «إكس» عن دعمه لـأسنات زوهار، التي تنافس على مقعد «المرأة الجديدة» في القائمة، وذلك بعد أن قالت روت كابيسا أبرامسون، التي تنافس على المقعد نفسه، أمس إن رئيس الوزراء أعرب عن دعمه لها.

أما نجل نتنياهو، يائير نتنياهو، فلم يكتفِ بالدعوة إلى التصويت لزوهار، بل كتب أيضًا على منصة «إكس»: «الأهم هو عدم التصويت لكيرن أتياس بوبليل، لأنها مرتبطة ببيتان، وبالطبع عدم التصويت لدافيد بيتان نفسه»

القائمة النهائية

بنيامين نتنياهو

إيلي كوهين

مقعد مخصص من قبل نتنياهو

يسرائيل كاتس — مقعد مخصص

جدعون ساعر — مقعد مخصص

أمير أوحانا

ياريف ليفين

ميري ريغيف

مقعد مخصص من قبل نتنياهو

أوفير كاتس

أوري دافيدوف؟ — مقعد مخصص

يواف كيش

ميكي زوهار

ألموغ كوهين

مقعد مخصص من قبل نتنياهو

عميحاي شيكلي

دودي أمسالم

حاييم كاتس — مقعد مخصص

موشيه سعدة

تالي غوتليب

شلومو كرعي

بوعز بسموت

دافيد بيتان

نير بركات

غيلا غمليئيل

مقعد مخصص من قبل نتنياهو