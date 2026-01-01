زعيم الأقلية بالنواب الأميركي ينفجر غضبًا: حصار الفلسطينيين من الخارجين عن القانون يجب أن يتوقف

واشنطن /وكالات /

حثّ زعيم الأقلية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك) إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين، على مطالبة إسرائيل بحماية الفلسطينيين الذين يتعرضون لهجمات من "مستوطنين خارجين عن القانون" في الضفة الغربية.

وكتب جيفريز على منصة "إكس": "الحصار المستمر على المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية على يد مستوطنين عنيفين وخارجين عن القانون أمر غير مقبول. كفى".

وأضاف: "يجب على إدارة ترمب أن تُلزم الحكومة الإسرائيلية بحماية أرواح المدنيين الفلسطينيين الأبرياء وممتلكاتهم وسبل عيشهم".

ومنذ اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة واجه جيفريز انتقادات حادة من مشرعين ونشطاء طالبوا بإرسال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، وبإدانة أكبر لهجمات الجيش الإسرائيلي في القطاع.

وفي الشهر الماضي، كان جيفريز واحداً من 100 نائب ديمقراطي صوّتوا ضد إرسال مساعدات إلى إسرائيل، بحسب صحيفة "ذا هيل".