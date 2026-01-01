غسان مسعود في "محارب الصحراء".. عرض سعودي ضمن فعاليات أسبوع موسكو السينمائي

وكالات /سما/

موسكو/سما- يحضر الفيلم السعودي التاريخي "محارب الصحراء" ببطولة الممثل السوري غسان مسعود ضمن فعاليات أسبوع موسكو السينمائي الدولي الثالث، الذي ستستضيفه العاصمة الروسية من 24 إلى 30 أغسطس الجاري. يعرض الفيلم يوم 28 أغسطس في سينما "خودوجيستفيني"، ويشارك في بطولته إلى جانب مسعود الممثلان الأمريكي أنتوني ماكي والبريطاني بن كينغسلي، وتم تصويره بالكامل في السعودية.

تدور أحداث "محارب الصحراء" في الجزيرة العربية قبل الإسلام، وتستلهم قصته معركة ذي قار الشهيرة بين العرب والفرس، بمعالجة درامية لا تقيد نفسها بإعادة السرد الحرفي للأحداث التاريخية. يشهد أسبوع موسكو السينمائي مجموعة من العروض الأولى والفعاليات المتنوعة، حيث يقام البرنامج المهني يومي 27 و28 أغسطس في مصنع "موسكينو" للأفلام، ويجمع أكثر من 40 جلسة نقاشية تضم خبراء من روسيا والهند وتايلاند وتركيا ودول أخرى. يناقش المشاركون قضايا معاصرة في صناعة السينما، من تطورات عادات المشاهدين وأسباب نجاح الأفلام إلى استراتيجيات تحقيق الأرباح من الإنتاج السينمائي.

تنتشر فعاليات الأسبوع عبر عدة مقاهٍ ومساحات، منها منتزه "موسكينو" السينمائي ومصنع "موسكينو" للأفلام وعدد من دور السينما الرئيسية، وتشمل جولات تعريفية مجانية في 26 و27 و28 أغسطس تطلع الزوار على كواليس تصوير مشاهد الحركة الخطرة. ينظر محترفو الحركات الخطرة عروضاً حية تتضمن محاكاة إطلاق النار والمعارك والسقوط والحركات البهلوانية المعقدة، مع شرح تقنيات إعداد الانفجارات وتصوير المشاهد الخطرة على الشاشة.

يتضمن برنامج الأسبوع عروضاً أولى متعددة، منها فيلم "بيغ فارما" الذي يُعرض في 24 أغسطس ويتناول قصة علماء طبيين يبتكرون دواءً لعلاج الأمراض المستعصية بما فيها السرطان، لكن اكتشاف هذا العقار يصبح مصدر خلاف عائلي. كما يُعاد عرض فيلم "غصن الليلك" للمخرج بافل لونغين يوم 26 أغسطس في نسخة مرممة، وهو سيرة درامية عن حياة الموسيقار الروسي سيرغي راخمانينوف وعازف البيانو وقائد الأوركسترا، قبل بدء عرضه الواسع في روسيا يوم 27 أغسطس.

يُتاح للأطفال برنامج خاص طوال فترة الأسبوع يتضمن عروض رسوم متحركة وورش عمل في دور السينما الصيفية بعدة حدائق موسكوية. وتجوب شاحنة سينمائية متنقلة شوارع العاصمة للسنة الثانية على التوالي، توفر عروضاً مجانية في الهواء الطلق وتقدم خيارات متنوعة من الفشار بنكهات حلوة ومالحة. وفي 27 أغسطس، تتحول الشاحنة أمام مصنع "موسكينو" إلى موقع مهرجان متخصص للفشار يضم ثمانية أنواع أساسية إضافة إلى نكهات إضافية مغطاة بالشوكولاتة البلجيكية.

تختتم فعاليات الأسبوع بـ "ليلة السينما" في ليلتي 29 و30 أغسطس، وهي فعالية توازية تقام في مواقع مختلفة من موسكو وأنحاء روسيا الأخرى، وتوفر عروض أفلام وبرامج ترفيهية مجانية للجمهور. يشهد المهرجان أيضاً عرض المسلسل الدرامي القصير "فتاة جديدة ضد كلافدي" في 29 أغسطس بسينما "موزيون" الصيفية، وهو يتابع مجموعة من خريجي إحدى مدارس موسكو وهم يتورطون في تحقيق متعلق بفيروس عصبي غامض.

اقرأ أيضًا: