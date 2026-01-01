32 ناديًا في النسخة الموسعة من دوري أبطال آسيا.. السعودية واليابان بـ 5 ممثلين لكل منهما

وكالات /سما/

كوالالمبور/سما- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا، الثلاثاء، تفاصيل وآلية قرعة مرحلة الدوري ببطولة النخبة (دوري أبطال آسيا للنخبة) لموسم 2026-2027، في نسختها الثالثة بشكلها المطوّر.

تشهد البطولة توسيعًا في المشاركة، حيث ارتفع عدد الأندية المتنافسة من 24 إلى 32 ناديًا، بواقع 16 فريقًا في منطقة الغرب و16 في منطقة الشرق. حقق الاتحاد السعودي وغامبا أوساكا الياباني، وهما من أبطال آسيا السابقين، تجاوز الدور التمهيدي، ما أتاح تمثيل السعودية واليابان بـ 5 أندية لكل منهما.

وزّع الاتحاد الآسيوي الأندية في كل منطقة على أربعة أوعية، بحيث يواجه كل فريق ثماني مباريات أمام ثمانية منافسين، بواقع أربع على أرضه وأربع خارجها. ويطبّق البرنامج الإلكتروني للقرعة مبدأ حماية أندية الاتحاد الواحد، مانعًا مواجهة فريقين من الدولة ذاتها خلال هذه المرحلة.

في منطقة الغرب، يضم الوعاء الأول الأهلي السعودي حامل اللقب، إلى جانب العين الإماراتي والسد القطري واستقلال الإيراني. يشمل الوعاء الثاني النصر السعودي ونفتشي الأوزبكي والقوة الجوية العراقي وشباب الأهلي الإماراتي. أما الوعاء الثالث فيضم الهلال السعودي والغرافة القطري وتراكتور الإيراني والوصل الإماراتي، بينما الوعاء الرابع فيه القادسية السعودي والشمال القطري والاتحاد السعودي وباختاكور الأوزبكي.

تعتمد آلية القرعة على شبكة ثابتة في الغرب من أربعة أعمدة (إيه وبي وسي ودي)، تُسحب فيها أندية كل وعاء على مواقع محددة. بمجرد استقرار النادي في موقعه، تتحدد مبارياته الثماني تلقائيًا: يستضيف الأندية الأربعة في العمود إلى يمينه ويزور الأندية الأربعة في العمود إلى يساره. تُطبّق الآلية ذاتها في الشرق عبر الأعمدة (إي وإف وجي وإتش).

تشهد النسخة الحالية ظهور الشمال القطري وسانغا كيوتو الياباني للمرة الأولى قاريًا، فيما يشارك القادسية السعودي وكونغ آن هانوي الفيتنامي للمرة الأولى في المستوى الأعلى من بطولات الأندية الآسيوية. وستضم منطقة الشرق أندية بارزة منها كاشيما أنتلرز وجيونبوك هيونداي موتورز وبوريرام يونايتد وشنغهاي بورت وفيسيل كوبي وبوهانغ ستيلرز.

يدخل الأهلي السعودي البطولة بصفته حامل لقب النسختين الماضيتين، ساعيًا لتحقيق إنجاز تاريخي بأن يصبح أول فريق يتوج باللقب ثلاث مرات متتالية. يقود طموحاته المدرب البوسني مارينو بوسيتش، الذي تولى الفريق بعد رحيل الألماني ماتياس يايسله لتدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

سيواجه الأهلي منافسة قوية تضم 8 أندية حققت اللقب سابقًا، هي العين الإماراتي والهلال والاتحاد السعوديان والسد القطري وغامبا أوساكا وكاشيما أنتلرز اليابانيان وجيونبوك هيونداي موتورز وبوهانغ ستيلرز الكوريان الجنوبيان.

تنطلق مرحلة الدوري في 14 سبتمبر وتستمر حتى 17 فبراير 2027. يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من كل منطقة إلى دور الـ 16، الذي يقام بنظام الذهاب والإياب من 1 إلى 17 مارس 2027.

تنتقل البطولة بعد ذلك إلى السعودية لإقامة النهائيات المجمعة (ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي) خلال الفترة من 23 أبريل إلى 1 مايو 2027. يحقّ لبطل البطولة الحصول على مقعد في الملحق الأفريقي - الآسيوي - الهادئ لكأس العالم للأندية 2027.

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