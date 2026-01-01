ديور تطلق عطراً جديداً من الياسمين برؤية معمقة

وكالات /سما/

أطلقت دار ديور الفرنسية عطراً جديداً تحت اسم Jasmin des Anges Esprit de Parfum، وهو إصدار معاد الصياغة من أحد أشهر عطورها الزهرية، بتركيز أكثر غنى وعمقاً من النسخة الأصلية.

عهدت الدار بتطوير هذا العطر إلى فرانسيس كوركدجيان، مدير الابتكار والعطور لديها، الذي أعاد تفسير روح العطر الأصلي من خلال تركيبة معزّزة تمنح الياسمين حضوراً أقوى وأطول أمداً. ينضم الإصدار الجديد إلى مجموعة La Collection Privée المتخصصة بالعطور الفاخرة.

استقى العطر إلهامه من أجواء نهاية الصيف في منطقة غراس الفرنسية، حيث تتفتح حقول الياسمين الكبيرة تحت أشعة الشمس، قبل أن تهبط أمسيات عطرة تمزج نفحات المشمش والخوخ والفراولة، لتخلق تجربة عطرية دافئة ومشرقة.

تقوم تركيبة العطر على خليط استثنائي من ياسمين Grandiflorum المزروع في غراس بموجب شراكات حصرية امتدت لأكثر من 20 سنة، إلى جانب محاصيل منتقاة من مصر، ما يضفي عليه طابعاً يجمع بين الإشراق والثراء والنوتات الفاكهية المميزة.

يرتبط هذا الإبداع بالعلاقة العميقة التي جمعت مؤسس الدار كريستيان ديور بمنطقة غراس، التي تُعد مهد صناعة العطور الفرنسية. اتخذ ديور من Château de La Colle Noire في المنطقة ملاذاً ومصدر إلهام، وما زالت الدار تحافظ على هذا الإرث عبر شبكة متسعة من الشراكات المستدامة مع مزارعي الزهور المحليين، معيدة التأكيد على التزامها بالحفاظ على الحرفية والعناصر الطبيعية التي تشكل أساس هويتها العطرية.