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الهلال في دور الـ 16

خبر : إنزاجي يرجع غياب مالكوم وبوابري إلى الإصابات.. وتغيير مركز نيفيش مؤقت

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنزاجي يرجع غياب مالكوم وبوابري إلى الإصابات.. وتغيير مركز نيفيش مؤقت



وكالات /سما/

الرياض/سما- عزا مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم الإيطالي سيموني إنزاجي غياب لاعبيه البرازيلي مالكوم فيليبي والفرنسي سايمون بوابري عن لقاء الرائد يوم الإثنين ضمن دور الـ 32 من كأس الملك إلى إصابات تعرض لها اللاعبان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده إنزاجي عقب انتهاء المباراة بفوز هلالي بهدفين نظيفين. وأبدى الإيطالي ارتياحه لاجتياز فريق الرائد الذي لجأ إلى التركيز الدفاعي والتمركز بشكل متراص في مناطقه الخلفية.

قال إنزاجي: «كان هدفنا التأهل إلى دور الـ 16، ونجحنا في ذلك»، مؤكدًا أن فريقه نجح في تحقيق الفوز على الرغم من إجراؤه ثمانية تعديلات على التشكيل الأساسي المعتاد للفريق.

وأضاف: «لعبنا أمام فريق دفاعي متمركز بشكل جيد في مناطقه، وحاولنا الوصول إلى مرماه، ونجحنا في ذلك وحققنا الفوز»، معتبرًا أن جميع اللاعبين، خاصة الصاعدين الذين أشركهم، قدموا مستويات جيدة.

وحول غياب بوابري تحديدًا، أعرب إنزاجي عن أسفه قائلًا: «كنت أتمنى وجود بوابري لمنحه فرصة المشاركة»، في إشارة إلى اهتمامه بمشاركة اللاعب في المباريات.

وتطرق الإيطالي إلى تعديل مركز لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، الذي لعب في موقعه الأصلي بدلًا من قلب الدفاع كما كان الحال خلال الموسم السابق. أوضح إنزاجي: «مركز نيفيش الحالي سببه الإصابات، وربما يتغير مع عودة بعض اللاعبين»، مما يشير إلى أن هذا التغيير مؤقت يملي به الواقع الحالي للفريق.

واختتم إنزاجي كلامه بقوله: «نطمح إلى التحسن بشكل أكبر»، معبرًا عن طموح الفريق للارتقاء بمستوياته في الفترات القادمة.

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