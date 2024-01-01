شركة سعودية تخطط لرفع إنتاج النفط من حقول مصرية بنسبة 40%

وكالات /سما/

القاهرة/سما- تعتزم شركة أديس القابضة، المدرجة في السوق المالية السعودية، رفع مستويات إنتاج النفط من الحقول القديمة التي تديرها بمنطقة خليج السويس المصرية بما يقارب 40% قبل انقضاء عام 2027.

وأفاد مسؤول لم يُفصح عن هويته، نقلًا عن وكالة بلومبرغ، أن الشركة تسعى إلى رفع الإنتاج من حقلي سوكو وأوسوكو من النفط الخام والمتكثفات إلى حوالي 11 ألف برميل يوميًا، ارتفاعًا من المستوى الحالي البالغ حوالي 7 آلاف برميل يوميًا.

ترتكز هذه الخطة على اتفاقية خدمات وقّعتها أديس مع الهيئة المصرية العامة للبترول في مارس 2024، وتمتد لعقد واحد قابل للتجديد لمدة مماثلة، وتخول الشركة الاستفادة من عوائد الإنتاج الإضافي بآلية متفق عليها.

ستستثمر أديس 112.5 مليون ريال سعودي (30 مليون دولار) في حقول سوكو و135 مليون ريال (36 مليون دولار) في حقول أوسوكو خلال السنوات الثلاث الأولى، بإجمالي 66 مليون دولار، بهدف رفع معدلات الإنتاجية.

يتوقف حجم وموعد الاستثمار على الزيادة المحققة فعليًا في الإنتاج، فيما يتراوح نصيب التحالف من الإنتاج الإضافي بين 61 و72% حسب إجمالي الإنتاج وتقلبات أسعار النفط العالمية، بحسب إفصاحات سابقة للشركة بالسوق المالية السعودية.

تعمل أديس في الأراضي المصرية منذ 2024 ضمن شراكة محلية لتشغيل وإدارة الحقلين التابعين للهيئة المصرية العامة للبترول بخليج السويس. وتُصنّف الشركة من أكبر مزودي خدمات الحفر وصيانة الآبار بالمنطقة، وتملك أسطولًا يضم 90 منصة حفر موزعة على 13 دول، منها 50 منصة بحرية و40 برية.

في السياق الأوسع، تعمل بمصر 57 شركة في قطاع البحث والاستكشاف وإنتاج البترول، من بينها 8 من أكبر الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة، بالإضافة إلى أكثر من 12 شركة عالمية تقدم خدمات بترولية وتكنولوجية.

تستهدف الحكومة المصرية رفع إنتاج النفط الخام والمتكثفات إلى نحو 626 ألف برميل يوميًا بنهاية السنة المالية المقبلة، مقابل حوالي 550 ألف برميل يوميًا في الوقت الحالي، مع رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليار قدم مكعبة يوميًا بدلًا من 3.8 مليار قدم مكعبة الحالية، بحسب مسؤول حكومي أدلى بتصريح سابق لوكالة بلومبرغ.

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