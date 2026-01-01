حرارة صيفية وأمطار رعدية.. توقعات الطقس في فلسطين خلال الأيام المقبلة

وكالات /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يشهد اليوم الجمعة أجواءً غائمة جزئيًا، مع انخفاض آخر على درجات الحرارة بقيت مرتفعة قليلًا عن معدلها السنوي، وتتوقع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، فيما تهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل من يوم الجمعة، يتوقع أن يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئًا في بقية المناطق، مع استمرار فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة، والرياح تبقى جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط الارتفاع.

أما يوم السبت، فتتوقع دائرة الأرصاد أجواءً حارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في باقي المناطق، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتتجاوز معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين. وتكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية في بعض المناطق أحيانًا، فيما تهب رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبشأن يوم الأحد، تتوقع الأرصاد أجواءً غائمة جزئيًا إلى صافية، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة بقيت أعلى من معدلها السنوي بقليل، وتستمر الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانًا.

أما يوم الاثنين، فيتوقع أن تسود أجواء صيفية عادية غائمة جزئيًا إلى صافية، مع انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح تبقى جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية المواطنين من عدة مخاطر خلال هذه الفترة، منها خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً. كما حذرت من إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وحذرت أيضًا من ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة تحت أشعة الشمس.