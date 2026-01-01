الاتفاق يفوز برباعية على الرياض في افتتاح الدوري السعودي

وكالات /سما/

الرياض/سما- فاز نادي الاتفاق على نادي الرياض بنتيجة 4-2 في مواجهة مثيرة بملعبه ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، ليحقق أول انتصاراته هذا الموسم.

بدأت المباراة بسرعة عندما طُرد لاعب الرياض الأوروغواياني رودريغو أباسكال في الدقيقة السادسة، ما أجبر الفريق الضيف على المنافسة برجل أقل طوال اللقاء.

استغل الاتفاق التفوق العددي عندما سجل الفرنسي موسى ديمبلي الهدف الأول في الدقيقة 21 من اللعب، لكن الرياض لم يستسلم وعاد للتعادل عن طريق زميله الفرنسي تيدي أوكو في الدقيقة 49.

ردّ الاتفاق بسرعة بالهدف الثاني بتوقيع ديمبلي أيضاً بعد ثلاث دقائق، قبل أن يسجل بيرنارد مينساه من فريق الرياض الهدف الثاني لضيفه ليعادل النتيجة 2-2 في الدقيقة 56.

أضاف الوافد الجديد رايان ميسي الهدف الثالث للاتفاق في يوم تقديمه لاعباً جديداً بالفريق، وأحرز ديمبلي هدفه الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 90+7 ليسدل الستار على اللقاء برباعية للاتفاق.

حصد الاتفاق أول 3 نقاط في مشواره هذا الموسم، بينما تلقى الرياض خسارته الأولى.

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