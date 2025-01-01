هزة في المشهد الأمريكي: شعبية ترامب تسجل أسوأ نتائجها حتى الآن

واشنطن/وكالات /

انخفض معدل تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مستوى منخفض جديد في أحدث استطلاعات الرأي، إذ أسهمت مخاوف الأمريكيين بشأن الحرب المستمرة مع إيران وارتفاع أسعار الغاز في تراجع شعبيته، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له.

ووفقًا للاستطلاع الجديد الذي أجرته رويترز، وافق واحد فقط من كل ثلاثة أمريكيين على أداء ترامب الوظيفي، بواقع 33% فقط من المؤيدين، بانخفاض نقطتين مئويتين عن استطلاع آخر أجرته رويترز في وقت سابق من أغسطس الجاري، أمام رفض لأدائه بنسبة 67%.

أدنى نسبة منذ 2017

وتمثل تلك النسبة، أدنى نسبة تأييد حصل عليها الرئيس الأمريكي في استطلاعات رويترز منذ عودته إلى البيت الأبيض عام 2025، كما أن الأرقام تعادل أدنى نسبة تأييد حصل عليها ترامب، خلال ولايته الأولى في ديسمبر 2017.

وأعربت أغلبية ساحقة من الأمريكيين عن قلقهم من الحرب على إيران، بحسب استطلاع رويترز، إذ اعتقد 80% من الأمريكيين، بمن فيهم 87% من الديمقراطيين و71% من الجمهوريين، أن تورط الولايات المتحدة في الحرب مع إيران سيستمر لفترة طويلة من الزمن، بينما يرى 16% أن الصراع سينتهي في غضون أسابيع.

أداء ترامب

في السياق ذاته، أفاد استطلاع أجراه موقع "ريال كلير بولوتيكس"، نُشر 17 أغسطس، أن 39.2% من الأمريكيين موافقون على أداء الرئيس الأمريكي، في مقابل 58.4% غير موافقين، بينما جاءت نسبة الموافقة على أدائه في استطلاع نيويورك تايمز بواقع 37%.

وفي المقابل رفض 60% طريقة الرئيس الأمريكي لإدارة البلاد، بينما كشف استطلاع ثالث نشرته صحيفة يو إس توداي، موافقة 38.3% من الأمريكيين على أداء ترامب الرئاسي، على عكس الغالبية التي بلغت نسبتها 58%، الذين أبدو اعتراضهم على سياساته.

الأوضاع المالية

وكشفت نتائج استطلاع أجرته صحيفة "فايننشال تايمز"، أن أكثر من 53% من الناخبين المسجلين قالوا إن أوضاعهم المالية أصبحت أسوأ منذ عودة ترامب إلى الرئاسة، يناير 2025، بينما بلغت النسبة نحو 57% بين الناخبين المستقلين، ونحو ربع الناخبين الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم جمهوريون.

وسجل الاستطلاع رفض 55% من الناخبين المسجلين لأداء ترامب كرئيس، بينهم نحو 20% من الجمهوريين، كما انخفض صافي تأييده بين الناخبين الجمهوريين بمقدار 8 نقاط مئوية مقارنة بالشهر السابق، ويعتقد نحو ثلثي الناخبين أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الخاطئ.

أسعار النفط

يأتي تشاؤم الأمريكيين بشأن إنهاء الحرب على إيران، في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف عُمان -حليفة الولايات المتحدة- حال عرقلت الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز.

وأدى الصراع إلى شل خُمس تجارة النفط العالمية، ما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار البنزين، الأمر الذي أثقل كاهل الأسر الأمريكية، وصعب الأمور على حلفاء ترامب الجمهوريين، الذين يدافعون عن أغلبيتهم في الكونغرس بانتخابات التجديد النصفي، نوفمبر المقبل.

ووفقًا لجمعية السيارات الأمريكية، بلغ متوسط ​​سعر جالون البنزين 4.06 دولار أمريكي، 17 أغسطس، بزيادة تقارب دولارًا، مقارنة بسعر 3.13 دولار أمريكي للجالون المسجل في التاريخ نفسه عام 2025.