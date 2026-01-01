تريزيغيه ينضم لنادي الرياض بعقد موسمين مع خيار إضافي

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلن نادي الرياض المنافس في الدوري السعودي للمحترفين رسميًا ضم الجناح المصري الدولي محمود حسن تريزيغيه، في صفقة تكللت جهود مفاوضات استغرقت عدة أسابيع بين النادي واللاعب.

وجاء الإعلان عبر الحساب الرسمي لنادي الرياض على منصة "إكس"، حاملًا صورة احتفالية للاعب بقميص الفريق الأحمر والأسود ضمن حملة "صيفية الرياض"، متضمنًا رسالة ترحيب تعكس الآمال المعقودة على تريزيغيه في تعزيز خط الهجوم.

يغلق هذا الانتقال فصلًا جديدًا في مسيرة اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، الذي قضى قرابة عقد من الزمن خارج الملاعب المصرية. بدأ تريزيغيه مسيرته الأوروبية معارًا إلى أندرلخت البلجيكي عام 2015، ثم اشترى النادي عقده نهائيًا، قبل أن يخوض تجارب مع أستون فيلا الإنجليزي وطرابزون سبور التركي، وفترة إعارة قصيرة مع الريان القطري.

وأنهى تريزيغيه بالتراضي ارتباطه بالنادي الأهلي المصري مؤخرًا، بعد موسم واحد قدم فيه أداءات متميزة توجت بحصوله على جائزة هداف بطولة دوري أبطال إفريقيا وهداف الأهلي في موسم 2026، إلى جانب رصيد يضم 11 بطولة حققها مع مختلف الفرق التي مثلها طوال مسيرته.

قاد رئيس مجلس إدارة الرياض بندر المقيل المفاوضات مع اللاعب شخصيًا، فنجح في إقناعه بمشروع النادي والطموحات المستقبلية. كانت الإدارة قد تقدمت بعرض رسمي سابقًا، لكن فضلت عدم الإعلان عنه تجنبًا لتأثر تركيز اللاعب مع منتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم 2026.

وحصل اللاعب على موافقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية والتعاقدية، وسيوقع عقدًا يغطي موسمين مع خيار لتمديد إضافي.

من المقرر أن يلتحق تريزيغيه بمعسكر الفريق فور انتهاء إجازته، تحضيرًا للمشاركة في مباراة افتتاح الرياض في الموسم الجديد ضد الاتفاق في انطلاقة منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا أثنى فيه على ما قدمه تريزيغيه خلال وجوده، مقدرًا التزامه وإسهاماته مع زملائه، متمنيًا له التوفيق في مساره الجديد.

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