"هدوء ما قبل الانفجار".. تقرير يكشف استعدادات إيرانية لسيناريو الحرب الكبرى

وكالات /سما/

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إيران رفعت مستوى تنسيقها مع الجماعات المسلحة المتحالفة معها في كل من العراق واليمن، ضمن استعدادات تُوصف بأنها لمواجهة إقليمية محتملة مع السعودية، وذلك وفق ما نقلته عن مسؤولين إيرانيين وعرب.

وبحسب التقرير، كثفت طهران تعاونها مع حلفائها في المنطقة، فيما أشارت مصادر استخباراتية عربية إلى أن اتصالات جرى اعتراضها كشفت عن إرسال قيادات من الحرس الثوري الإيراني إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، بهدف الإعداد لسيناريوهات تصعيد أوسع.

وأضافت الصحيفة أن الحرس الثوري قام بنشر صواريخ وأسلحة بحرية وطائرات مسيّرة في محيط البحر الأحمر، إلى جانب تزويد الحوثيين بمعلومات استخباراتية وأهداف محتملة تشمل موانئ ومنشآت طاقة سعودية، الأمر الذي أثار قلقًا متزايدًا لدى دول الخليج.

وأشار التقرير إلى أن إيران استثمرت فترة التهدئة التي أعقبت مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في يونيو الماضي لتسريع برامج إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة، كما عززت نفوذ الحرس الثوري داخل المؤسسة العسكرية ومنحته صلاحيات أوسع، بالتوازي مع إسناد مناصب أمنية بارزة لشخصيات عسكرية من قدامى المحاربين في الحرب العراقية الإيرانية.

وفي إطار إعادة هيكلة المنظومة الأمنية، عُيّن محسن رضائي أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، بينما أُوكلت إلى أحمد وحيدي قيادة الحرس الثوري مع صلاحيات موسعة لتنفيذ عمليات هجومية عند الضرورة.

في المقابل، أوضح التقرير أن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز واجهت عقبات، بعدما تعثرت تفاهمات كان دبلوماسيون إيرانيون قد توصلوا إليها مع سلطنة عمان، نتيجة اعتراضات داخلية من الحرس الثوري.

ونقلت الصحيفة عن أحد مستشاري فريق التفاوض الإيراني وصفه للوضع الراهن بأنه "مرحلة هدوء تسبق تطورات أكبر"، مؤكداً أن بلاده تواصل الاستعداد لمواجهة محتملة في المنطقة.