رونالدو يتزوج رودريغيز في مراسم بكاشكايش البرتغالية

وكالات /سما/

كاشكايش/سما- أتمّ لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، نجم فريق النصر السعودي، زواجه الرسمي من عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز (32 عاماً) في مراسم مدنية أقيمت يوم الثلاثاء بمدينة كاشكايش البرتغالية.

شارك رونالدو لحظة التتويج عبر منصة إنستغرام، حيث نشر صورة توثق لحظة تبادلهما خاتمي الزواج، معلقاً بعبارة موجزة: «C ❤️ G»، في إشارة إلى الحرفين الأولين من أسمائهما.

وجاء الزفاف بعد عام كامل من إعلان الخطوبة، حيث أعلنت رودريغيز عن القبول في 11 أغسطس/آب 2025 عبر صورة شاركتها على حسابها بإنستغرام، أظهرت فيها خاتماً ماسياً ضخماً بيضاوي الشكل على إصبعها، مرفقاً برسالة: «نعم، أوافق. في هذه الحياة وفي كل حياتي».

يشارك الزوجان تربية خمسة أطفال: التوأمان إيفا ماريا وماتيو اللذان يبلغان 9 أعوام، وألانا (8 أعوام)، وبيلا (4 أعوام)، بالإضافة إلى كريستيانو جونيور (16 عاماً) من علاقة سابقة لرونالدو. وأعلن الزوجان في أبريل/نيسان 2022 عن وفاة أنخيل، الشقيق التوأم لبيلا، عقب ولادته مباشرة.

التقى رونالدو برودريغيز للمرة الأولى عام 2017 حين كانت تعمل مساعدة مبيعات في متجر لعلامة غوتشي للأزياء. شهد الثنائي أول ظهور علني على السجادة الحمراء في يناير/كانون الثاني 2017 خلال حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في زيوريخ، ثم أعلنا رسمياً عن علاقتهما في مايو/أيار من العام ذاته عبر صورة نشرها رونالدو على إنستغرام.

في برنامج الواقع «أنا جورجينا» الذي بثته منصة نتفليكس عام 2022، تحدث رونالدو عن انطباعاته الأولى عن رودريغيز، قائلاً إنها بدت له «فتاة مثيرة للاهتمام جداً وأكثر نضجاً من عمرها». وشاركت رودريغيز وجهة نظرها حول تلك البدايات بقولها إن العلاقة «بدأت بطريقة مميزة جداً».

لم يتوقع النجم السابق لفريقي مانشستر يونايتد وريال مدريد وفريق يوفنتوس الإيطالي في البداية أن تستمر العلاقة، لكنه سقط في حبها لاحقاً. وأوضح رونالدو في هذا السياق: «لم أكن أعتقد في البداية أن العلاقة ستكون بهذه القوة، أو أنني سأقع في حبها. بصراحة لم أتوقع ذلك. لكن بعد فترة، شعرت بأنها امرأة حياتي».

استذكرت رودريغيز في مقابلة مع مجلة إل الإسبانية في ديسمبر/كانون الأول 2025 لحظة الخطوبة، وصفاً إياها بأنها حملت عنصر المفاجأة الكامل: «الحقيقة أنه عندما تقدّم لخطبتي، كان ذلك آخر شيء أتوقعه. استغرق مني الأمر وقتاً طويلاً لاستيعاب حجم الحجر الماسي على الخاتم الذي قدّمه لي. كنت مندهشة إلى درجة أنني تركته في غرفتي ولم أره تحت ضوء الشمس إلا في اليوم التالي».

وصفت رودريغيز الخاتم بأنه «رائع»، مازحة بأنه «أقل ما كان يمكن أن يقدمه لي بعد عشر سنوات من الانتظار».

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