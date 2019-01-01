مانشستر سيتي يتقدم بصفقة بوعدي.. 100 مليون يورو للموهبة المغربية

وكالات /سما/

لندن/سما- قطع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خطوات متقدمة في مفاوضاته مع نادي ليل الفرنسي للتعاقد مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي، وسط سعي الفريق الإنجليزي لإتمام الصفقة خلال الأسبوع الجاري.

يأتي هذا التقدم بعد موافقة السيتي على بيع لاعب الوسط الإسباني رودري إلى برشلونة الإسباني، مما فسح المجال أمام الفريق لتعزيز خط وسطه بإضافات جديدة. وتطالب إدارة ليل بمبلغ 100 مليون يورو (حوالي 116 مليون دولار) كسعر للموهبة المغربية الصاعدة.

يبلغ بوعدي 18 عاماً من العمر وقدّم مستويات لافتة مع فريقه ليل، حيث لعب 88 مباراة منذ ظهوره الأول مع الفريق في تشرين الأول/أكتوبر 2023 بعد ثلاثة أيام فقط من احتفاله بعيد ميلاده السادس عشر. وساهم اللاعب المغربي في وصول ليل للمركز الثالث بالدوري الفرنسي الممتاز في الموسم الماضي.

لفتت انتباه الأوساط الكروية العالمية مستويات بوعدي في كأس العالم 2026، حيث أظهر الموهبة والنضج رغم سنه الصغيرة. كما حقق اللاعب المغربي انتباهاً أوروبياً كبيراً عند مشاركة ليل في فوزه على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عام 2024.

يلعب بوعدي دور لاعب الوسط الارتكازي المتحكم في إيقاع اللعب، وهو ما يعتبره تحليلات الخبراء مكملاً مثالياً للاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون الذي انضم لمانشستر سيتي هذا الصيف، والذي يتمتع بقدرات هجومية أفضل ويمكنه أداء دور الوسط المتحرك والمدافع.

في السياق ذاته، سيتحول رودري، لاعب الوسط الإسباني البالغ 30 عاماً، إلى صفوف برشلونة مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (حوالي 88 مليون دولار)، وسيتم الاتفاق بعقد يمتد لأربعة مواسم. لعب رودري 298 مباراة مع السيتي على مدى سبعة مواسم منذ انضمامه من أتلتيكو مدريد عام 2019 في صفقة بلغت قيمتها 62.8 مليون جنيه إسترليني (حوالي 85 مليون دولار).

تعرّض رودري لإصابة خطيرة في الركبة أثرت على مشاركاته في موسم 2024-25 والموسم الذي يليه، قبل أن يستعيد لياقته في كأس العالم الماضي حيث قاد منتخب إسبانيا للفوز بلقبه العالمي الثاني.

إلى جانب صفقة بوعدي، تشير مصادر إطلاع إلى أن مدير الفريق الفني إينزو ماريسكا ما زال يرغب بقوة في ضمّ لاعب الوسط الأرجنتيني إينزو فرنانديز من تشيلسي، مما يشير إلى طموحات واسعة للسيتي في سوق الانتقالات الحالية.

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