الطقس: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صيفيا عاديا وغائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

والخميس، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

ويوم الجمعة، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خاصة القاطنين في مناطق أريحا والأغوار، من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، ولا سيما خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 مساءً، وخطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، إضافة إلى خطر ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.