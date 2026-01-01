  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صيفيا عاديا وغائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

والخميس، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

ويوم الجمعة، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خاصة القاطنين في مناطق أريحا والأغوار، من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، ولا سيما خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 مساءً، وخطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، إضافة إلى خطر ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

الأكثر قراءة اليوم

مفاجأة ترامب بشأن إسرائيل وغزة.. وتحذير حاسم لإيران

"إنها أقرب مما تتخيلون".. تحذير مخيف بشأن حرب عالمية جديدة وشيكة..

اتفاق على استمرار الاغتيالات ..نتنياهو وكوشنر يربطان إعمار غزة بنزع سلاح حماس

قناة عبرية تزعم استيلاء حماس على معدات حفر إسرائيلية جنوب غزة ورفض الجيش استهداف المسلحين

إيران تعيد ترتيب أوراق المعركة الكبرى القادمة.. خطط تصعيد جديدة تستهدف الخليج والمصالح الأميركية

مكتب نتنياهو : اتفاق مع مجلس السلام على آلية جديدة للتعامل مع غزة

الدكتورة علا عوض عضواً في مجلس إدارة "باديكو"

الأخبار الرئيسية

دمشق : غارات إسرائيلية تستهدف مطار أبو الظهور بريف إدلب

IMG_6206

لقاء بين خليل الحية ومحمد دحلان في القاهرة لبحث تطورات غزة والشراكة الفلسطينية

الجيش الإسرائيلي يتلقى تعليمات بعدم توسيع “الخط الأصفر” في غزة..

في تصريحات مفاجئة..ترامب يهدد بقصف عُمان بشدة

اتفاق على استمرار الاغتيالات ..نتنياهو وكوشنر يربطان إعمار غزة بنزع سلاح حماس