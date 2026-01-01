الإمارات تطلق قمرًا اصطناعيًا لأبحاث الاستدامة والبيئة

وكالات /سما/

الإمارات العربية المتحدة/سما- أعلن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات الاثنين عن نجاح إطلاق قمرها الاصطناعي الجديد المسمى «إس إي أو»، والذي انطلق عبر صاروخ «لونغ مارش-2 سي» من منصة إطلاق تايوان في الصين.

تأتي هذه المهمة الفضائية ضمن جهود الإمارات المتسارعة لتعزيز قدراتها في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الاصطناعية، وتركز على تطبيقات عملية مباشرة تخدم الأهداف التنموية والبيئية. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، ستوفر بيانات ومعلومات تدعم حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة التخطيط واتخاذ القرارات في هذا المجال.

وأوضح نبيل محمد البستكي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، أن المشروع يمثل استمرارًا للجهود الوطنية في تطوير مشاريع فضائية محلية، حيث يهدف إلى تعزيز القدرات الإماراتية في هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن المشروع سيساهم في بناء الخبرات العملية للباحثين والمهندسين الإماراتيين، خاصة في مجالات تصميم وتطوير وتشغيل الأقمار الاصطناعية المختلفة.

يشكل هذا الإطلاق حلقة من سلسلة طويلة من المشاريع الفضائية الإماراتية التي ركزت على الاستثمار في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، خاصة في مجالات البيئة والاستدامة والتنمية المستدامة. وتعكس هذه الخطوة التزام الدولة بدعم الابتكار والبحث العلمي كمحركات أساسية للتطور الاقتصادي والاجتماعي المستقبلي.

ويأتي نجاح هذه المهمة في سياق تطور متسارع لبرامج الفضاء الخليجية بشكل عام، حيث تسعى دول المنطقة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الفضائية المتقدمة في تحسين إدارة مواردها الطبيعية ومعالجة التحديات البيئية المختلفة. وتعتبر الأقمار الاصطناعية مثل «إس إي أو» أدوات حديثة قادرة على توفير مراقبة دقيقة للبيئة والمناخ والموارد الطبيعية بشكل مستمر.