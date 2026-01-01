العيون المعدنية 2026 تحتل الواجهة بريقاً أرق وأكثر عصرية

وكالات /سما/

يشهد موسم خريف وشتاء 2026-2027 عودة قوية لاتجاه العيون المعدنية بصيغة محدّثة، حيث تتحول الجفون إلى مجالٍ للتعبير من خلال تأثيرات كرومية عاكسة للضوء ولمسات هولوغرافية وآيلاينر معدني يضيف حضوراً مميزاً للنظرة.

ركزت عروض الموسم على انتقال الصيحة من اللمسات الفضية الحادة والمكثفة إلى درجات ذهبية سائلة أكثر دفئاً ونعومة. طبقات من الذهبي العتيق ودرجات الشمبانيا الذائبة ظهرت على منصات العرض، ممزوجة بين الطابع المستقبلي المستوحى من الخيال العلمي والجمالية الغرونج الناعمة، مع الحفاظ على تأثير لامع عملي للإطلالات اليومية.

بات المعدني ينسحب من الصرامة نحو الليونة؛ بدل الاعتماد على البريق الصراح وحده، أصبح يندمج مع الجفن بطريقة ضبابية وانسيابية، معطياً العين توهجاً يبدو كأنه ينبثق من داخل البشرة نفسها.

ظهرت العيون المعدنية في عروض دار Dior وChanel بأسلوب أكثر قابلية للارتداء، حيث تحول البريق من عنصر درامي استعراضي إلى تفصيل يندمج بسهولة مع إطلالات متنوعة. اعتمدت الصيحة على جفون مضيئة بتأثير كرومي أو معدني يُطبّق أحياناً بلمسة واحدة، ليصير مكياج العين نقطة التركيز الرئيسية، فيما حافظت البشرة على مظهر نقي ومشرق.

لم يقتصر التطبيق على تغطية الجفن باللون المعدني، بل امتد ليشمل ومضات لامعة في الزوايا الداخلية للعين، إلى جانب آيلاينر معدني وخطوط ملطخة بطابع غرونج، فالتقت اللمسات المستقبلية مع جمالية أكثر تحرراً وتنوعاً عن النسخة التقليدية الشديدة البريق.

للحفاظ على الطابع العصري، جاءت العيون المعدنية مترافقة مع نحت خفيف للوجه وبشرة طبيعية بعيدة عن طبقات المكياج الثقيلة. هذه المعادلة تجعل اللمعان يبدو أكثر أناقة وقابلية للتطبيق، بدلاً من أن يتحول إلى مكياج مسرحي.

لتطبيق الصيحة بنعومة، يكفي اختيار ظل معدني كريمي أو سائل وتوزيعه في منتصف الجفن مع دمج أطرافه بدرجة مطفية محايدة. يُنصح بوضع برايمر للجفون قبل التطبيق، وتجنب الإكثار من البودرة، ثم تمرير ظل مطفٍ قريب من لون البشرة على كسرة العين لتشكيل قاعدة متجانسة.

تُأخذ كمية صغيرة من الظل المعدني بطرف الإصبع وتُضغط برفق في منتصف الجفن بدلاً من سحبها على الجفن كاملاً، ما يركز الضوء في مركز النظرة. فرشاة نظيفة تدمج الحواف نحو عظمة الحاجب والزوايا الخارجية، مزيلة الحدود الواضحة بين الظل المعدني والدرجة المحايدة. لإطلالة أهدأ، يمكن الاكتفاء بمنتصف الجفن وتجنب وضع لمعة الزوايا الداخلية.

تحتاج العيون المعدنية إلى مساحة بصرية كي تتألق، لذا تُنسّق مع بشرة طبيعية ومشرقة وبلاشر خفيف وشفاه بدرجة نود. من الأفضل تخفيف الآيلاينر الأسود الثقيل حتى لا يطغى على انعكاس الظل المعدني.

مستحضرات العيون الفاخرة تقدم خيارات متعددة لتجربة الاتجاه، من تركيبات Dior الغنية بالأصباغ إلى ظلال Chanel التي تمنح الجفن انعكاساً معدنياً أكثر هدوءاً وأناقة. تضم هذه المنتجات درجات معدنية ولامعة قابلة للدمج، وتركيبات ساتانية معدنية، وألوان متناسقة تسمح ببناء إطلالة معدنية ناعمة بعيدة عن تأثير الفويل القوي.